В городе Кривой Рог зафиксировано превышение допустимых габаритно-весовых норм более чем в два раза.

В пятницу, 5 февраля, во время осуществления документального габаритно-весового контроля в г. Кривой Рог зафиксирован впечатляющий перегруз. Работники Приднепровского межрегионального управления “Укртрансбезопасности” совместно с патрульной полицией выявили значительное превышение габаритно-весовых норм в ТС марок DAF и MAN. Оба транспортных средства принадлежат одному перевозчику.

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Общая масса транспортных средств составляла 99 300 кг и 89 020 кг, что на 148,3% и 122,6% соответственно выше допустимых параметров. В целом начислена плата за проезд в сумме 13 050 евро.