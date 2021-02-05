В місті Кривий Ріг зафіксоване перевищення допустимих габаритно-вагових норм більше ніж у два рази.

У п'ятницю, 5 лютого, під час здійснення документального габаритно-вагового контролю в м. Кривий Ріг зафіксоване значуще перевантаження. Працівники Придніпровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією виявили значні перевищення габаритно-вагових норм у ТЗ марок DAF та MAN. Обидва транспортних засоби належать одному перевізнику.

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Загальна маса транспортних засобів складала 99300 кг та 89020 кг, що на 148,3 % та 122,6 % відповідно вище допустимих параметрів. Загалом нараховано плату за проїзд у сумі 13 050 євро.