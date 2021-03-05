Перевізник сплатив штраф на суму понад 100 тис. грн за порушення габаритно-вагових норм.

Перевищення габаритно-вагових норм у два рази зафіксоване інспекторами Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки в четвер, 4 березня, на трасі М-05 Київ-Одеса у м. Умань.

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Водій вантажівки MAN, здійснював перевезення кабіни крану. Під час проходження габаритно-вагового контролю інспектори виявили перевищення дозволених норм на 43,73 т. Дозволу на не габаритні перевезення водій не надав.

Загальна маса транспортного засобу склала понад 83 т, що на 109,33 % більше дозволеної норми. Перевізником сплачено 101 063 гривень плати за проїзд з порушенням габаритно-вагових параметрів.