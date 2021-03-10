На Черкащині чергове перевищення допустимих габаритно-вагових норм більше ніж у два рази.

Значне перевантаження наносить сильну шкоду дорогам. Нинішні штрафи навряд чи у повній мірі компенсують збитки, завдані перевантаженим транспортом.

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У середу, 10 березня, під час проведення рейдової перевірки габаритно-вагового контролю на трасі Н-01 Черкаської області, Городищенського району, працівники Центрального міжрегіонального управління Укртрансбезпеки виявили ТЗ із перевищенням дозволених норм на 41,78 тони (104%). Дозволу на негабаритні перевезення водій не мав.

За результатами перевірки складено акт за статтею 60 пункт 16 “Про автомобільний транспорт”, застосовано штраф у розмірі 34 000 грн. Також нараховано плату за проїзд дорогами загального користування на суму 1 033,64 євро.