Украинские Правила дорожного движения пока не регламентируют перевозку в легковом автомобиле собак, кошек и других хвостатых, четырехлапых и даже двулапых. Однако их тоже важно перевозить безопасно.

Пока законодатели примут соответствующие дополнения к ПДД, проанализируем отечественную проблематику перевозки домашних питомцев, с которыми их владельцы едут на дачу, в село к родственникам, на природу или к ветврачу. Многие страны уже прописали нормы перевозки такой категории пассажиров, перестав именовать собак, кошек и других мелких животных грузом или багажом. Украина еще на полпути до этого.

Постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил транспортировки животных" №1402 от 16 ноября 2011 года упоминает о правилах перевозки мелких животных в салоне автомобиля, но там для настоящего очень расплывчатые понятия и частично устаревшие требования.

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Сегодня во главу угла ставится не только безопасность перевозки домашних питомцев, но и их комфорт в дороге. Кстати, в Европе водителю во время поездки также запрещается держать на руках любимого мопсика, йорка, шпица, чихуахуа или кого-то еще.



Автокресло Petsfit Dog для больших собак за счет ремней безопасности и двусторонних подушек обеспечит комфорт собаке даже в далеком путешествии. Фото: amazon.co.uk

Не забывайте, что водитель транспортного средства является участником дорожного движения. Отвлечение на поглаживание или кормление любимцев во время движения не всегда заканчивается удачно. Впрочем, ваш любимый Барсик, шатающийся по салону и путающийся под ногами, тоже становится прямой угрозой безопасности.

В чем лучше перевозить собачку

Самым безопасным и комфортным атрибутом перевозки собак является гамак, а еще лучше привязное кресло с полным набором шлейной/поводковой фиксации. В выборе кресла руководствуйтесь размером, весом и телосложением любимца, подбирайте необходимую крепежную фурнитуру.

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Если у вас кошка, то лучше всего использовать армированную стекловолоконную клетку с хорошей циркуляцией воздуха. Желательно этот атрибут перевозки закрепить выше, позволив питомцу любоваться пейзажем за окном, лучше с видом вперед, поскольку мерцающие сбоку столбы и деревья создают дискомфорт.

Главное, не позволяйте собаке или кошке шляться по салону. Они будут не только отвлекать, но и могут попасть под педали именно тогда, когда вам нужно тормозить, особенно в экстренных случаях.

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Если у вас произойдет даже небольшое по значимости столкновение с другим автомобилем, то ваш испуганный, но не зафиксированный поводком/шлеями четырехлапый друг сиганет в открытое окно прямо под колеса встречного или попутного автомобиля.

Можно ли собачке ездить с выдвинутой головой в окно

Теперь об открытом окне и собачке, голова которого так красиво смотрится из салона. Не следует обольщаться тем, что люди любуются вашим четвероногим: в европейских странах собака, выдвинувшаяся из окна, считается моветоном ее хозяина.

Если заботитесь о здоровье своей собачки, то подобное не практикуйте – лечение обойдется дороже. Фото: optimeal.eu

Даже если вашей собаке нравится высовывать голову из окна машины, не позволяйте ей делать это по разным причинам, поскольку:

собака может увидеть что-то такое, до чего она захочет добраться и выпрыгнуть из окна машины;

в глаза, уши, нос собаки могут попасть мелкие камешки, мусор, грязь, вылетевшие из-под колес другого транспорта, или насекомое;

встречный ветер,трепещущий уши вашей собаки, может вызвать отек, раздражение и боль еще долго после завершения поездки;

собака может наступить на автоматические элементы управления окнами и поднять стекло, в результате чего зажмет дыхательные пути и задушится, пока ваше внимание будет приковано к дороге.

Как подготовить собачку к далекой дороге

Если для вашего маленького щенка или большой собаки это первая поездка, то сделайте ее не очень продолжительной, поскольку собакам нужно привыкать к автомобильным поездкам. Поэтому для начала перед запланированной дальней поездкой практикуйте короткие маршруты в час-полтора.

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Если дорога все-таки далекая, то совершайте кратковременные остановки. Не забывайте, что ваших любимцев тоже может тошнить. Во время остановки, если вы приучаете собаку к поездкам, постарайтесь сначала выгулять любимца на поводке. Без него он от стресса может убежать, особенно когда молод и необучен.

В любых обстоятельствах через два-три часа делайте остановки и для собаки, которая будет меньше волноваться, и себе для отдыха.

В такой «корзине» SkyBox ваша собака как на капитанском мостике – и видит все, и вам не мешает. Фото: Kurgo

Клетки для перевозок кошек и птиц сейчас не в дефиците. Как и гамаки или кресла для собак. Выбор широк, все зависит от размера, веса вашего питомца и, конечно, бюджета. Главное – правильно подобрать по размеру и закрепить этот атрибут безопасности в салоне.

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