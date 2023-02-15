Депутаты рассказали, что неправильная перевозка животных в автомобиле может привести к серьезному ДТП. Чтобы сократить количество подобных инцидентов, предложено ввести новые штрафы в размере от 510 до 850 грн.

В Верховной Раде предложили ввести новые штрафы водителям. Законопроект предусматривает наказание за нарушение правил безопасной перевозки животных. Об этом говорится в проекте закона №9016.

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Нардепы Александр Юрченко и Антонина Славицкая стали инициаторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о безопасной перевозке животных в транспортных средствах". Они отметили, что водители часто держат на коленях, руках или руках собак небольших пород, что увеличивает риск возникновения ДТП.

Кроме того, животное может пострадать или причинить вред другим людям в случае внезапной остановки или столкновения, если в автомобиле не будет специальных средств для перевозки или надежных креплений. Например, при ДТП на скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг.

В случае принятия закона, водители будут обязаны перевозить животных тем способом, который не мешает управлять транспортным средством. Пока что законопроект не устанавливает определенные нормы перевозки.

В проекте закона предлагают ввести административную ответственность за нарушение правил перевозки животных в размере 30 тысяч рублей (510 грн). За повторное нарушение будет предусмотрен штраф в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов (850 грн).