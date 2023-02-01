Нардепи та їх родини після вторгнення 24 лютого закупилися автівками на $1,3 млн мінімум.

Народна депутатка від фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Ірина Аллахвердієва після повномасштабного наступу Росії на Україну придбала 500-й Mercedes. Її однопартійця Олександра Горобця зафіксували на 560-му Mercedes, оформленому на водія. А родина нардепа ребрендованої “ОП – ЗЖ” Суто Мамояна обросла двома новими Toyota Land Cruiser 300 та Lexus LX500d. Про це йдеться у сюжеті Вадима Коршенка на Bihus.Info.

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Наприкінці вересня 2022-го року нардепка від “Слуг народу” Ірина Аллахвердієва стала власницею автомобіля Mercedes-Benz S500L 2021-го року випуску. Ціна на такі стартує з 4,4 млн грн. При цьому в коментарі журналістам Bihus.Info Ірина Аллахвердієва заявила, що автомобіль обійшовся їй лише в 1 млн грн, тобто нібито в чотири рази нижче його ринкової вартості. Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальне провадження, в якому перевіряє походження 20 млн грн, нібито подарованих народній депутатці її батьком протягом 2021-2022 рр.

Ще одного депутата від “Слуг народу” Олександра Горобця журналісти у серпні 2022-го року помітили під рестораном у центрі Києва. Його привіз туди свіжопридбаний Mercedes-Benz S560 2017-го року випуску вартістю $70 тис. У відповідь на питання журналістів нардеп заявив, що автомобіль належить його другу-рітейлеру, який нардепа тільки підвозить.

Насправді власником розкішної автівки виявився водій, який давно працює з Горобцем і який чекав на нього під рестораном, доки нардеп перебував всередині.

Влітку 22-го на батька нардепа від “Слуг” Леоніда Галушка оформили гібридний Lexus NX300H 2021-го, а на початку грудня ще й гібриду Volvo XC90 2022-го року. Ціни на такі починаються від $40 тис. та від $55 тис. відповідно.

Також журналісти Bihus.Info зафіксували депутата в урядовому кварталі за кермом автомобіля Mercedes-Benz S500 2010-го року (від $10 тис.). Усі три автомобілі мають улюблені номери нардепа з числом 9899.

Нагадаємо, раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері.

На трасі Київ-Чоп на початку січня цього року було зафіксовано перевищення швидкості автомобілем BMW M760Li 2019-го року. На місці пасажира сиділа жінка, схожа на нардепку від “Слуг народу” Маргариту Шол. За кермом була людина, схожа на Василя Шола – нібито колишнього чоловіка депутатки.

Автомобіль вартістю мінімум $97 тис. оформлено на мати Василя Шола у листопаді 2022-го року.

Інша народна депутатка від “Слуг народу” Ольга Василевська-Смаглюк у липні 2022 року придбала позашляховик Jeep Grand Cherokee 2021-го року випуску.

Попередньо вона продала свої старі автомобілі Honda CR-V та Mercedes-Benz GLC. У коментарі нардепка повідомила, що коштував автомобіль близько 1,8 млн грн, а також, що вона подала відповідні зміни до декларації.

У травні 2022-го року нардеп від “Слуг” Євгеній Брагар став власником Lexus CT200h 2012-го року. Це відновлений “биток”, придбаний у США за $3250. В Україні ціни на аналогічні автомобілі стартують з $13,8 тис.

У травні 2022 року на сина нардепа Євгенія Шевченка (обраного від “Слуги народу”, а нині члена депутатської групи “Відновлення України”) оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року. Ціни на такі стартують з $216 тис. Раніше журналісти фіксували нардепа в урядовому кварталі на BMW X5M (від $169 тис.), теж оформленому на його сина.

Його “одногрупник”, теж екс-СНівець Артем Дмитрук цьогоріч привітав свою аудиторію у Instagram з салону автомобіля Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку $35 тис.

Депутат групи “За майбутнє” Анатолій Урбанський раніше приїздив до Верховної Ради на Range Rover Autobiography 2019-го року, оформленому на його дружину. 7 січня 2023 року на неї було оформлено Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го року, який коштує від $216 тис.

Колись нардеп від забороненої “ОП – ЗЖ“, а нині член групи “Опозиційна платформа за життя і мир” Володимир Кальцев у вересні 2022-го року придбав Jeep Grand Cherokee 2013-го року. Ціни на такі стартують з $16,8 тис.

Його соратник по групі Суто Мамоян раніше приїздив до Верховної Ради на Rolls-Royce Cullinan, оформленому на його дядька Арафата Мамояна. У липні 2022 року на дядька нардепа оформили новий Lexus LX500d, вартістю щонайменше $123 тис., а наприкінці вересня ще й дві Toyota Land Cruiser 300, які загалом коштують щонайменше $180 тис.

Обидві Тойоти журналісти фіксували в урядовому кварталі у день пленарного засідання Верховної Ради.