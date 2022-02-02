14:14, 2 лютого 0

Я давно хотів потрапити до Грузії, але все чекав на гарний привід. Він настав: Сакартвело, так грузини називають свою країну, я відкрив для себе за кермом нової генерації Lexus LX.

Тбілісі виявився маленькою, але затишною столицею. Єдине, що ріже око туристам, в тому числі і нашим, це манера їзди місцевих водіїв – всі, як один ігнорують вказівники поворотів і перешиковуються за принципом: хто перший, той і встиг. Автопарк значно старіший, ніж в Україні, тому надновий Lexus LX виділявся в трафіку. Однак виїхавши зранку зі столиці, ми одразу взяли курс до кордону з Азербайджаном, де розташовано монастир Давида Гареджі. Дорогою проїжджали такі місця, що аж дух перехоплювало. Тому легко знайшли локацію для фото- та відеозйомки.

Перший LX з’явився ще в 1996 році і з того часу було продано півмільйона позашляховиків. Тож виходить, що у нас в руках вже четверта генерація. Більше того, попередник виявився довгожителем, бо протримався на конвеєрі 14 років. Саме з нього розпочалася історія LX в Україні, з 2008 року у нас продано 2772 авто. Більше того, великий позашляховик став третьою найважливішою моделлю для марки на нашому ринку. Та й в принципі в преміальному F-SUV, де займає 20% свого ринку, Lexus виглядає непогано. Тепер виглядатиме ще краще.

Змушені поважати

Ви ж мабуть знаєте, що в грузинському застіллі важливо вразити гостя розмахом і масштабом. Те ж саме стосується і "Лексуса". І зараз не лише про розміри цього авто, а про те як він виглядає. І хоч розумієш, що створено його з Land Cruiser 300, проте видно, що дизайнери Lexus не дарма їдять свій хліб. Їм вдалося вдягнути великий позашляховик у солідний костюм. Решітка радіатора займає левову частку передка. Вона позбулася хромованого контуру, це повинно покращувати аеродинаміку. Але виглядає солідно, навіть дуже. І може знайдуться злі язики, які скажуть, що вона нагадує дорогий рушникосушарник, але побачивши таку кількість хрому в дзеркалі заднього виду, поступатимуться дорогою всі.

Ще одна риса, якою виділяється LX – це оптика, яка називається BladeScan. Це японський варіант матричних фар, які за рахунок роботи рухомого дзеркала і світлодіодів вміють "вирізати" зі світлового потоку зустрічні машини, аби не засліплювати їхніх водіїв.

Відтепер японський виробник, як і багато європейських брендів, вирішив відмовилися від індексації об’єму моторів та перейти на потужність. Враховуючи, що тепер під капотом LX 600 встановлено 3,5-літровий бензиновий мотор, який має 415 сил. Але він потужніший за попередника LX570, який мав 367 сил, тому й індекс вищий – "600". У дизеля буде 500d. Для українського ринку Lexus підготував дві комплектації. Дизельна LX 500d пропонуватиметься у виконанні Luxury, а LX600 з’явиться виключно в чотиримісній Superior.

Більше інформації про Lexus LX в Україні

Новий стиль і на багажнику, бо замість логотипа на його дверях ми бачимо літери з назвою марки і суцільну стрічку світлодіодів, яка з’єднала ліхтарі. Під дверима багажника традиційно багато місця для валіз. У дизельної версії з суцільним третім рядом в багажник входить 1109 літрів, а у VIP-комплектації, через те що крісла відсунуто трохи назад, багажник трошки менший і вміщує 767 літрів.

VIP-атмосфера

Головною новиною щодо салону стала поява заднього VIP-ряду, який доступний виключно для версії LX600 Superior. Фактично це 4-місний салон, в якому задній ряд нагадує дорогий кабінет, чи навіть місце в бізнес-класі літака. Адже тут встановлено два крісла, які вміють розкладатися. Звичайно, що головне тут – праве сидіння. Адже окрім того, що воно вміє нахиляти спинку на 48 градусів і розкладатися в ліжко, перед ним ще й на 110 см від’їжджає вперед пасажирське крісло. А для більшого комфорту зі спинки переднього сидіння виїжджає підставка для ніг. Тобто так облаштовується отаманка, яку можна оцінити не лише в Грузії після застілля, аби відпочити після обіду.

На спинках обох передніх крісел також є екрани мультимедійної системи, до яких можна через HDMI підключити носії, наприклад ігрову приставку для дітей, чи комп’ютер з презентацією. Вперше за свою історію LX пропонує такий рівень комфорту для пасажирів другого ряду. Крісла комфортні, мають величезні, хоч і м’які валики бокової підтримки.

Усіма налаштуваннями задні пасажири другого ряду можуть керувати за допомогою сенсорного екрану на 11,6 дюймів. Можна змінювати налаштування аудіосистеми, клімат-контролю і масажера, який має 7 програм. Цікаво облаштовано і роботу кліматичної системи. Прямо над задніми пасажирами є дефлектори, через які згори подається повітря, ніби повільно обтікаючи фігуру з усіх боків. Lexus називає це "повітряним душем". До послуг пасажирів на задньому ряду також шторка на вікно, аби відгородитися від зовнішнього світу. І обидві українські комплектації оснащуватимуть преміальною аудіосистемою Mark Levinson з 25 динаміками та сабвуфером. До того ж у виконанні з VIP-рядом не 10, а 12 подушок безпеки. Щоправда, процес посадки-висадки на задній ряд виглядає не таким вже й простим. Не тільки через великі валики бокової підтримки, але й через солідну висоту. Тому спершу треба стати на підніжку.

Але не тільки це змінилося в салоні. Не впізнати і робоче місце водія. Якщо раніше у LX була концепція з одним монітором посередині, то тепер на центральній консолі їх два. Нагорі великий 12,3-дюймовий екран з високоякісною картинкою. Стала значно швидше працювати мультимедійна система. На верхній екран виводиться і картинка Multi Terrain Monitor, який показує не тільки, що робиться під переднім бампером, але й під заднім. Менший нижній монітор має гіршу графіку, щоправда і відповідає за меншу кількість функцій.

Тепер кермо гріється повністю, а не тільки окремі секції. Перед очима водія 10-дюймовий проекційний екран на лобовому склі. На цифровій 8-дюймовій панелі приладів картинка не сильно змінюється під час перемикання режимів. Хіба що червоним підсвічується в налаштуванні Sport+. Цікаво, що педалі газу і гальм рознесено ширше, аби на бездоріжжі не чіплятися взуттям.

Обидві комплектації, які пропонуватимуть в Україні, матимуть кнопку запуску мотора, яка вміє розпізнавати відбиток пальця одного з десяти співласників. Так само в обох версіях цифрове салонне дзеркало і доводчики дверей. З декору варто підкреслити вставки з малюнком "пір’я сокола", які виготовляються вручну. Незважаючи на те, що в кріслі водія є аж 10 напрямків регулювання, в машині за $144 тисячі мені не вистачало простого масажера в кріслі водія.

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Дорожній тест

До того, як ми дісталися нашого позашляхового маршруту, проїхали чимало асфальтом. Вже перші кілометри дозволили зрозуміти, що новачок слухняніший за попередника. Lexus тепер офіційно називає LX вседорожником. Це означає, що він став краще поводитися на асфальті. І мова поки що де лише про звичайні версії. Більш драйверський F-Sport з’явиться у нас орієнтовно в 2023 році.

На відміну від минулої генерації, у нього встановлено електропідсилювач керма. Це не тільки дозволили запровадити численних електронних асистентів, наприклад допомагає об’їжджати пішоходів в екстрених ситуаціях. Але й дало змогу встановити систему комфортної посадки/висадки, коли кермо від’їжджає вперед. Хоча саме кермо не здається занадто гострим. Від упору до упору воно робить 3,2 оберти. Але на гостроту можна впливати. Бо є різні режими - окрім Eco є Normal, Sport, Sport+ та Custom. Але відмінності є не тільки в гостроті керма, але й в налаштуваннях адаптивної підвіски. Адже в новому LX встановлено амортизатори, які вміють змінювати ступінь жорсткості, піднімати чи опускати кузов.

У ходової є чотири рівні висоти кузова: Normal, High 1 та High 2, а також Low. В положенні Normal новий LХ розташовується на 23 мм нижче ніж попередник, таким чином це дозволило отримати кращу аеродинаміку та стійкість на дорозі. Також для зручності виходу пасажирів кузов в режимі Low опускається на 27 мм. А максимально піднімається відносно найнижчого положення на 110 мм. І зміна висоти відбувається вдвічі швидше, ніж у попередника.

Тепер, на відміну від попередника, адаптивна підвіска навчилася гасити коливання під час розгону-гальмування. Позашляховик менше клює на гальмуваннях і сідає на корму при розгонах. І так само нівелює крени у швидких віражах. До того ж в підвісці є пневмобалон, який дозволяє змінювати жорсткість пружин. І в найкомфортнішому режимі на кам’янистій дорозі у мене навіть голос не бринить, – і це на 22-дюймових дисках. Тобто, ось ця комбінація "600-й Lexus" приховує таємний сенс - адже це перший позашляховик, який бездоріжжям їде, як лімузин.

Наш перший день знайомства з LX 600 був доволі насиченим. Вдалося дістатися монастиря Давіда Гареджі, який знаходиться на кордоні Грузії та Азербайджану. Його висічено прямо в скелі. Тут нам гід розповім багато цікавого, в тому числі про череп, якому мільйон вісімсот тисяч років. Якщо вірити дослідженням, він належав одному з перших європейців. А ще грузини свято вірять в те, що саме в Грузії винайшли вино. І в це неможливо не повірити.

Ні для кого не секрет, що в новому LX використано ту ж платформу й аналогічні мотори, що й в Land Cruiser 300. Тобто LX 600 приводиться бензиновим 3,5-літровиком із двома турбінами на 415 сил та 650 Нм моменту. У дизеля 299 сил і 700 Нм, але більша кількість тяги не дає йому можливості краще розганятися. Бензиновик веселіший і набирає сотню за 6,9 с, а дизель на секунду повільніший. Але максималка в обох обмежена на позначці 210 км/год.

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Нові мотори комбінуються з АКП на 10 передач. В трансмісії перша передача зроблена коротшою, щоб Lexus краще рушав з місця і сильніше тягнув на бездоріжжі. А десята зроблена довшою, щоб було менше шуму менше споживав на високій швидкості. Тепер гідротрансформатор блокується значно раніше і в ширшому діапазоні обертів. До речі, про шум. Тут встановлено активну систему пригнічення шумів. Тобто мікрофон в салоні міряє рівень шуму і через динаміки видає на протифазі частоти, які нівелюють непотрібні звуки.

Бензин і дизель

На попереднику відчувалося, що дуже м’яке шасі не могло впоратися з можливостями бензиновика на 367 сил. Тепер все значно краще. І гальмує 2,7-тонний позашляховик краще, бо збільшилися гальмівні диски, вони всі вентильовані, і передні мають супорти з чотирма поршнями.

Що стосується економічності, то на бездоріжжі за середньої швидкості в 40 км/год бензиновий LX 600 спалював в середньому 18 літрів на кожні 100 км. Дизель очікувано виявився економічнішим. LX 500d в схожих режимах рідко "вилазив" за 12 літрів. Ми навіть не особливо боялися загубитися в горах і степах, адже запасу пального вистачало. Якщо в дизельній версії бак вміщує 80 літрів, то в бензиновій є ще й додатковий на 30 літрів.

Другий день тест-драйву ми провели за кермом дизельної версії. Виявилося, що звучання дизеля місцями мені подобається навіть більше, ніж бензиновика. Здається, що система підсилення звучання мотора в LX 500d працює значно ефективніше, бо в режимах Sport чи Sport+ чітко чуєш, як мотор на вищих обертах починає насичено звучати, видаючи спортивніший тембр. А ще здається, що й кермо на дизелі цікавіше, ніж у бензиновика: воно ніби точніше в навколонульовій зоні й генерує більше опору.

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Без асфальту

Наприкінці маршруту організатори підготували нам кілька позашляхових ділянок. Була переправа через гірську річку, яка на перший погляд здалася навіть глибшим за дозволені 70 см. Але виявилося, що вода ледве закриває колеса, тож LX спокійно його подолав.

Пізніше на нас чекав офроудний маршрут, прокладений в гирлі висохлої річки. Тут було чимало косогорів і діагональних вивішувань. Стало видно, що у Lexus хід підвіски збільшився на 290 мм. Складні ділянки проходили з пониженим рядом і системою Crawl Control, яку ще називають позашляховим круїз-контролем. Вона підтримує мінімальну швидкість, а тобі лишається тільки кермувати, не торкаючись педалей. Швидкість керується не газом, а селектором на центральній консолі, дозволяючи обирати з-поміж п'яти показників. Ці ділянки ми вже проходили за кермом дизельної версії, яка, на відміну від LX 600, має блокування трьох диференціалів Система MTS тепер має і режим Авто. Це щоб не "паритись" з вибором налаштувань, яких чимало.

З точки зору позашляхової геометрії LX не сильно відрізняється від попередника. Передній кут в'їзду становить 25˚, задній виїзду 20˚, а кут рампи – 23˚. А от кліренс став меншим. На 22 дюймових колесах він становить 210 мм, а на 20-х дисках – 200 мм. Для порівняння: у Land Crusier 300 він 230 мм. У позашляховика навіть картер мотора сконструйовано таким чином, що рівень оливи в ньому лишається сталим, навіть коли машина долає підйоми, спуски чи крени під 45 градусів.

Закінчуючи тест і роблячи фінальні фотографії на фоні засніжених гір, усвідомлюєш, що Грузія – чудова локація для знайомства з новим LX. З такими краєвидами варто розмовляти про високі речі. Наприклад, про ціни. Хоча Lexus каже, що дизельна комплектація 500d в порівнянні з попередником стала дорожчою усього на чотири відсотки і стартує з позначки 3 млн. 286 тис. грн.

На перший погляд це виглядає дорожче, ніж у німецьких конкурентів Mercedes-Benz GLS 350d 4Matic (від 2 515 608 грн.) чи BMW X7 M50d (від 2 290 494 грн). Але в німців багато заважують опції, які легко піднімуть цінник на мільйон. А от LX600 у виконанні Superior вже розташований на зовсім іншому рівні, коштує 3 млн. 919 тис. грн. і позиціонується як конкурент для Range Rover. Але вже відомо, що цінники не лякають клієнтів. Дилери кажуть, що на середину січня вже було 200 контрактів. І це мова йде про покупців, які бачили машину тільки на картинках. А Грузії за теплий прийом і гарний тест-драйв лишилося сказати "Гаумарджос"!

Автор тексту та відео: Сергій Волощенко

Фото: Lexus