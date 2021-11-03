09:09, 3 листопада 0

Абсолютно нове покоління кросовера Lexus NX технічно змінилося на 95%. Але зовні він виглядає, немов після рестайлінгу. Під час тест-драйву дізнаємось, наскільки кардинально змінилася його поведінка.

Знайомство українських журналістів з новим Lexus NX відбулось у іспанській Пальма-де-Майорка, хоча в цей час на острові постійно лили дощі. Втім, така погода дозволила нам випробувати машину в різних дорожніх умовах.

Повністю нова модель

Причина дуже обережної зміни зовнішності – у популярності минулого покоління NX. В Європі цю модель купують найчастіше серед інших "Лексусів", загалом у світі з 2014 року вони розійшлись мільйонним тиражем. І це недешевий преміум-бренд! В Україні NX – другий за обсягами продажів Lexus після RX.

Що ж змінилось найбільше? Новий NX створено на платформі GA-K, яку ми знаємо за Lexus ES та Toyota RAV4. Це дозволило збільшити розміри на 20 мм в довжину та розширити на 30 мм колісну базу. Збільшилася і колія.

Решітка радіатора отримала U-подібні елементи, вона стала більш вертикальною. Капот ніби витягнувся, а корма – навпаки, стала коротшою, як і звиси кузова. NX отримав світлодіодні фари з вузенькою оптикою, яка має адаптивну систему дальнього світла. Японці добре попрацювали над аеродинамікою: на даху формується оптимальний аеродинамічний потік, а захист моторного відсіку вкрили ямками, як у м'ячика для гольфу: вони формують вихори, що покращують обтічність.

Втім, кліренс залишили непоганий як для кросовера і він залежить від розміру "взуття" машини: якщо NX "взутий" у 18-дюймові диски, то дорожній просвіт сягає 185 мм, а з 20-дюймовими дисками у комплектації Luxury – усі 195 мм.

Об’єм багажника становить 520 літрів (було менше ніж 500), а якщо скласти спинки, то влізе 1411 л. Кришка багажника відчиняється всього за 4 секунди, вдвічі швидше, ніж у попередника! Багажний відсік став глибшим, а в підпіллі у гібридної версії замість боксу для дрібних речей – стартовий акумулятор. Цікаво, що сабвуфер вмонтовано в задню частину бампера, тож він не з'їдає об'єм для речей.

Для нового NX доступно 11 кольорів, причому два з них мають цікаву технологію нанесення. Пігменти наносяться 5 шарами, потім поліруються для отримання глибокого блиску. Версію F-Sport легко впізнати за чорними елементами – дисками, решітками, іншими деталями.

Більше інформації про новий Lexus NX

Традиції – в сучасність

Японці традиційно при створенні нової машини використовували свої тисячолітні традиції. Наприклад, цього разу взяли за основу стародавню концепцію "Тазуна" для облаштування місця водія. Раніше японці позначали ним процес керування вершником конем за допомогою вуздечки. В автомобільному світі ця концепція перетворилась на стремління "прив'язати" руки водія до керма, а очі – виключно до дороги. Тому в новому NX всі мультимедійні засоби спроєктовані так, аби полегшити процес керування.

Наприклад, в багатьох автомобілів є виведення основної інформації про поїздку прямо на лобове скло, за допомогою проєкційного зображення. В новому Lexus NX пов'язали цей екран з кнопками на кермі. По-перше, ці кнопки сенсорні, тож полегшують керування ними. По-друге, їх функції можна змінювати в залежності від вподобань водія. А оскільки кнопок багато і водій може забути, чим саме вони керують, на проєкційному екрані з'являється підказки, як тільки-но руки торкаються кнопок на кермі. Реально зручно та геніально!

Ще одна вражаюча інновація – 14-дюймовий сенсорний екран, за допомогою якого можна керувати більшістю функцій автомобіля та мультимедіа. Екран розвернуто до водія, а його яскравість, контраст та кольори, мабуть, на рівні сучасних смартфонів Apple. Швидкодія покращена з попередником в чотири рази. Найбільш вражаюче на ньому виглядає тривимірна навігаційна система. Зник той дивний тачпад, який був на центральному тунелі "Лексусів" минулих поколінь. Втім, трохи "фізичних" кнопок залишилось: їх кількість у новому NX зменшено з 78 до 45.

А от що мені не сподобалось в NX, так це цифрове дзеркало заднього огляду, яке показує картинку заднього огляду (доступне лише в топверсії). І хоча в ньому можна змінювати масштаб, однак зображення занадто яскраве. Та й сфокусувати погляд на такому зображенні важко.

Одне з найбільших нововведень, що стосується дверей, – це кнопка електроприводу відкривання дверей, яка називається E-Latch. Вона може й не так швидко працює, але має новий функціонал, бо не дозволить відкрити двері, якщо хтось рухається ззаду і не допустить зіткнення.

Нова аудіосистема Mark Levinson має 17 динаміків та 25-сантиметровий сабвуфер, який забезпечує охоплення звуку з 360 градусів.

Еволюція досконалості

Перший тест на Пальмі Де Майорка – за кермом гібридної версії NX350h. Він так само використовує бензиновий двигун потужністю 2,5 літри, що працює за циклом Аткінсона. Але тут потужніші електромотори, інша батарея та електроніка, тому сумарна потужність гібридної установки становить 244 сили. Такий гібрид жвавіший, ніж попередник і набирає сотню за 7,7 секунд.

Задля покращення керованості у нового NX значно понижено центр мас, зменшено вагу деяких деталей підвіски, за рахунок використання сучасних матеріалів став жорсткішим кузов, з'явилось чимало алюмінієвих панелей зовні і всередині. Кермо стало на 20 % гострішим, тепер воно ще й зі змінним передавальним числом.

Втім, дарма що те, що над поведінкою ходової працювали японські гонщики на трасі Шимояма, NX в першу чергу – комфортний автомобіль. Здається, навіть з більш м'якою підвіскою, аніж в минулій генерації. Навіть коли переходиш в режим "Спорт", кросовер все одно не намагається бути суперкаром і залишається хіба що трохи більш динамічним, однак все таким же комфорним.

Якщо у швидких віражах гібридний NX не вражає, то місто – його стихія. Ця машина стала ще економічнішою, її витрата пального зменшилась на 20% і вкладається в 6 літрів на сотню. При цьому організатори кажуть, що 44 відсотки маршруту тест-драйву проїжджали виключно на електриці, хоча я так не зміг.

Інженери впевнені, що NX найтихіший в класі. І не тому, що це гібрид, який їде безшумно в електричному режимі, а тому що тут акустичне лобове і бокове скло, спінений матеріал в стійках й арках, а на додачу – ще й система активного шумопригнічення.

А ще новий NX отримав нову версію комплексної системи безпеки Lexus Safety System+ третьої генерації. Завдяки їй машина краще утримується в межах смуги, покращено адаптивний круїз-контроль. Авто вміє автоматично гальмувати перед пішоходами й велосипедистами, при цьому розпізнає навіть стовпи та дерева.

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Швидше – в спорт плюс

Головною сенсацією з точки зору силових агрегатів стала поява першого в історії моделі NX плагін-гібрида сумарною потужністю 309 сил. Він використовує18-кіловат-годинну батарею, яка дає можливість проїхати 76 км чи навіть 98 у місті. А на чистій електриці авто може розігнатись до 135 км/год.

Але є і чисто бензинові версії – турбо- та атмосферна. Наприклад, для українського ринку доступний 2,5-літровий атмосферик, який розвиває 207 кінських сил (він відомий нам за моделлю ES). А ще 2,4-літровий турбо на 279 сил. Для порівняння вражень від динаміки після гібрида пересідаю в найбільш потужний NX з турбомотором NX350.

Так це ж геть інша справа! Тим паче, що ми вибралися хоча й на мокрий, але серпантин, і я реально кайфую у порівнянні з керуванням гібридом. Аж 430 Нм моменту – прискорення відчувається набагато краще. Хоча за секундами ніби й не скажеш – всього 0,7 секунди різниці. Мабуть, відчуття на серпантинах сильніші через те, що машина краще чіпляється в поворотах. Адже у нас версія F-Sport зі спортивною підвіскою, адаптивними амортизаторами, що вміють змінювати ступінь жорсткості (хоча шини ті ж, що були на гібриді). А може й інші налаштування електроніки. Адже окрім режиму Sport у версії F-Sport є ще режим Sport+. Втім, цей мотор не надто охоче крутиться до високих обертів.

Головний висновок щодо підвіски – нове покоління NX сприймається трохи м'якшим, ніж попередник. Навіть F-Sport здається комфортнішим, не кажучи вже про гібрид. Хоча для вірності варто спробувати його на українських дорогах.

Цікаво, що у гібрида NX350 h повний привод забезпечує додатковий електродвигун на задній осі, а крутний момент розподіляється у співвідношенні від 100:0 до 20:80. Натомість у NX 350 з турбомотором використовується система постійного повного привода з розподілом моменту від 75:25 до 50:50. У повноприводних версій з’явився також позашляховий режим Trail Mode.

Добрий знайомий

Звичайно, на острові Майорка будь-який автомобіль сприймається аж надто позитивно – море, повітря, якісні дороги та шикарні пейзажі даються взнаки. В Україні відчуття зазвичай трохи "приземляються".

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Однак враження від цього "Лексусу" навряд чи сильно зміняться на вітчизняних теренах. Технологічність нового NX на голову вища від попередника, він став кращим в багатьох нюансах, однак залишився тим "Лексусом", якого ми добре знаємо. До того ж суттєво збільшився вибір – від економічного та комфортного гібриду до темпераментного F-Sport або й взагалі вибухового плагін-гібрида (на жаль, поки що недоступний для України). Тому на новий NX мають звернути увагу ті, хто раніше бренд Lexus обходив стороною.

Автор Сергій Волощенко

Фото Lexus.