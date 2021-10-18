Lexus ES має оновлений дизайн ззовні та всередині, а також низку технічних удосконалень, які покращують керування.

Екстер’єр

Lexus ES отримав модернізовану радіаторну решітку з L-подібними елементами, яка стала ще виразнішою та підвищує впізнаваність автомобіля на дорозі. Фари отримали систему адаптивного дальнього світла BladeScan. Кузов можна замовити у двох нових кольорах: “Хромованому сірому” і “Платиновому сірому”.

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Інтер’єр

Салон седана зазнав суттєвих вдосконалень. Особливість оновленого Lexus ES — підтримка системи іонізації повітря нового покоління NanoeTM X. Вона генерує більше гідроксильних радикалів порівняно з попередньою версією і допомагає очищенню повітря, знищуючи віруси та бактерії. Окрім того, система може знижувати інтенсивність запахів, зокрема тютюну, та забезпечує постійне зволоження шкіри й волосся пасажирів.

Дизайн панелі приладів Lexus ES став більш цілісним, без розділення окремих зон. А мультимедійна система забезпечує зручне керування різними функціями як через тачпад, так і через сенсорний дисплей. Декоративні вставки салону доступні у кольорах “Матовий горіх” та “Чорний матовий горіх”, а сидіння отримали два нових відтінки “Коричневий” та “Темно-коричневий”.

Серед інших удосконалень салону: збільшення ширини перемикачів температури у салоні; змінена форма та збільшена висота педалі гальма з оптимізованим контактом при натисканні, а також вдвічі більше ламп освітлення у багажнику, що полегшує пошук необхідних речей.

Розширені опції безпеки

Комплекс систем безпеки LSS+ 2.5 підтримує нові функції активної безпеки та допомоги водію. В оновленому Lexus ES вперше для України доступна функція аварійного підсилювача керма, що допомагає уникнути зіткнення у межах смуги руху. Також на покращення безпеки на дорозі спрямовані:

додаткові функції системи запобігання зіткненню (із зустрічним автомобілем на перехресті при повороті ліворуч; з пішоходом при поворотах);

адаптивний круїз контроль із функцією зниження швидкості у віражах;

покращений функціонал системи утримання у центрі смуги.

Силовий агрегат

Lexus ES оснащений новим 2-літровим двигуном із варіатором D-CVT та потужністю 173 к.с. Він має меншу масу і забезпечує кращу паливну економічність та динаміку при розгоні.