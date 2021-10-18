Lexus ES имеет обновленный дизайн снаружи и внутри, а также ряд технических усовершенствований, которые улучшают управление.

Экстерьер

Lexus ES получил модернизированную радиаторную решетку с L-образными элементами, которая стала еще более выразительной и повышает узнаваемость автомобиля на дороге. Фары получили систему адаптивного дальнего света BladeScan. Кузов можно заказать в двух новых цветах: “Хромированном сером” и “Платиновом сером”.

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Интерьер

Салон седана претерпел существенные усовершенствования. Особенность обновленного Lexus ES – поддержка системы ионизации воздуха нового поколения NanoeTM X. Она генерирует больше гидроксильных радикалов по сравнению с предыдущей версией и помогает очищению воздуха, уничтожая вирусы и бактерии. Кроме того, система может снижать интенсивность запахов, в частности табака, и обеспечивает постоянное увлажнение кожи и волос пассажиров.

Дизайн панели приборов Lexus ES стал более целостным, без разделения отдельных зон. А мультимедийная система обеспечивает удобное управление различными функциями как через тачпад, так и через сенсорный дисплей. Декоративные вставки салона доступны в цветах “Матовый орех” и “Черный матовый орех”, а сиденья получили два новых оттенка “Коричневый” и “Темно-коричневый”.

Среди других усовершенствований салона: увеличение ширины переключателей температуры в салоне; изменена форма и увеличена высота педали тормоза с оптимизированным контактом при нажатии, а также вдвое больше ламп освещения в багажнике, что облегчает поиск необходимых вещей.

Расширенные опции безопасности

Комплекс систем безопасности LSS+ 2.5 поддерживает новые функции активной безопасности и помощи водителю. В обновленном Lexus ES впервые для Украины доступна функция аварийного усилителя руля, которая помогает избежать столкновения в пределах полосы движения. Также на улучшение безопасности на дороге направлены:

дополнительные функции системы предотвращения столкновения (со встречным автомобилем на перекрестке при повороте налево; с пешеходом при поворотах);

адаптивный круиз контроль с функцией снижения скорости в виражах;

улучшенный функционал системы удержания в центре полосы.

Силовой агрегат

Lexus ES оснащен новым 2-литровым двигателем с вариатором D-CVT и мощностью 173 л.с. Он имеет меньшую массу и обеспечивает лучшую топливную экономичность и динамику при разгоне.