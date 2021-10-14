13 жовтня у Дубаї (ОАЕ) відбулася світова прем’єра нового покоління позашляховика Lexus LX. Новий LX має надійти у продаж на початку 2022 року.

Перша модель LX побачила світ у 1996 році як флагманський позашляховик Lexus.

Новий LX зберіг традиційну рамну конструкцію кузова та створений на платформі GA-F. Її використання дозволило знизити вагу приблизно на 200 кг і завдяки застосуванню цифрових технологій створити кузов, який вирізняється високою жорсткістю.

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Новий LX буде доступний у версіях LX 600 із потужним 3,5-літровим бензиновим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом та LX 500d із 3,3-літровим дизельним двигуном V6 із подвійним турбонаддувом. Обидві версії матимуть гальмівну систему з електронним керуванням та електропідсилювач керма, щоб гарантувати унікальні ходові якості Lexus LX як на дорогах, так і на бездоріжжі.

Для безпечнішого й комфортнішого водіння на центральній консолі вперше на автомобілях Lexus встановлено подвійний дисплей, що складається із 12,3-дюймового верхнього та 7-дюймового нижнього екранів. Також уперше в світі було реалізовано функцію Back Underfloor View, що відображає на екрані область під задньою частиною автомобіля.

Для максимальної відповідності різноманітним потребам клієнтів, у Lexus LX доступна нова комплектація VIP із чотирма окремими сидіннями та функцією “Оттоман” на сидіннях заднього ряду.

Під час розробки дизайну особливу увагу було приділено функціональності та лініям, які підкреслюють потужність автомобіля. Дизайнери створили пропорції, що роблять новий LX дуже помітним на дорозі, як і належить флагманському позашляховику. Серед інших технологій, які варто відзначити, уперше в автомобілях Lexus реалізовано кнопку запуску двигуна із функцією автентифікації за відбитком пальця. Це сприяє зниженню ризику викрадення автомобіля.

Основні характеристики

Концепція дизайну сфокусована на створенні екстер’єру, який поєднує вишуканість із потужним і приголомшливим зовнішнім виглядом, як і належить флагманському позашляховику.

Нова фамільна решітка радіатора втілює оновлений дизайн Lexus, що базується на функціональній красі. Цей фірмовий елемент став тривимірним і позбувся хромованої рамки. Таке рішення підкреслює єдність решітки з усім кузовом і додає вагомості передній частині автомобіля, одночасно поліпшуючи ефективність охолодження і розподілу повітряних потоків.

Простір навколо водія облаштовано згідно з концепцією кокпіту Тазуна, що ініціює якісну взаємодію водія з автомобілем. Дисплей та перемикачі розташовано таким чином, аби забезпечити інтуїтивно зрозуміле керування автомобілем, майже не змінюючи пози навіть під час руху нерівними поверхнями.

Як і в новому NX, у центрі задньої частини замість логотипу розміщено напис LEXUS, що символізує нову епоху для бренда.

До речі Lexus розкрив дати виходу нових моделей

Нова платформа GA-F була застосована Lexus вперше, щоб досягти ідеальних ходових характеристик. Положення центру ваги LX було оптимізовано за рахунок зміщення масивного двигуна назад.

Дах було виконано з легкого алюмінію, адже він знаходиться найвище і його вага впливає на положення центру ваги автомобіля. Це призвело до значного зниження центру ваги й зменшення загальної маси приблизно на 200 кг.

У новому поколінні, вперше за всю історію LX, застосовуються електропідсилювач керма та клейові з’єднання кузова. Разом вони забезпечують безпосередній відгук на дії водія і під час повороту керма та натискання педалі акселератора.

2850-міліметрова колісна база, успадкована ще з першого покоління LX, і кути прохідності (кут в’їзду, кут з’їзду й повздовжній кут прохідності), що збереглися із попереднього покоління, забезпечують і високу прохідність на бездоріжжі, й достатній простір усередині салону.

Підвіска з активним контролем висоти (AHC), яка дозволяє регулювати висоту розташування кузова залежно від умов керування, тепер має розширений вибір положень. До того ж AHC відтепер стабілізує положення автомобіля під час поворотів, прискорення та гальмування, оптимізуючи жорсткість пружин, коли це необхідно.

Нова система кругового огляду Multi-Terrain Monitor використовує чотири камери, щоб допомогти водієві відслідковувати ситуацію навколо автомобіля. Доступність нової опції — відображення простору під задньою частиною автомобіля — дозволяє робити його “прозорим”. Так водій може чітко бачити стан поверхні, якою пересувається, а також дорожні умови навколо передніх і задніх коліс.

Уперше в автомобілях Lexus центральну консоль оснащено подвійним дисплеєм. На верхньому 12,3-дюймовому сенсорному екрані відображаються елементи управління навігацією та аудіосистемою. Він же використовується системою кругового огляду Multi-Terrain Monitor під час руху бездоріжжям. На нижньому 7-дюймовому сенсорному екрані відображаються елементи керування клімат-контролем. Також він слугує екраном вибору режимів керування для системи Multi-Terrain Select.

Силові агрегати

Новий 3,5-літровий бензиновий двигун V6 із подвійним турбонаддувом у LX 600 забезпечує високий крутний момент на низьких обертах і швидку реакцію турбіни. Його максимальна потужність — 305 кВт (415 к.с.), а максимальний крутний момент — 650 Нм. Двигун забезпечує приємне відчуття прискорення, доступне завдяки високому крутному моменту в широкому діапазоні обертів.

Перший для Lexus 3,3-літровий дизельний двигун V6 із подвійним турбонаддувом, яким оснащено LX 500d, вирізняється оптимізованою конструкцією кожного елемента для досягнення максимальної потужності 220 кВт (299 к.с.) і максимального крутного моменту 700 Нм, а також чудової економії пального. Максимальний крутний момент досягається, починаючи з низьких обертів. Це забезпечує потужне прискорення, яке чітко відповідає діям водія.

В дизельному двигуні два турбокомпресори зі змінною геометрією забезпечують підвищену продуктивність для стрімкого прискорення у будь-яких ситуаціях. На низьких обертах працює один, а на високих додатково підключається другий, що забезпечує потужне та плавне прискорення на будь-яких обертах.

Обидва силові агрегати працюють у парі з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач. Вона забезпечує плавний і комфортний ритм водіння, а також потужне прискорення на старті, позашляхові характеристики й економію пального на високих швидкостях.

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Нова комплектація VIP

Новий Lexus LX у комплектації VIP має чотири окремі сидіння. Задні сидіння забезпечують найвищий рівень комфорту, у тому числі завдяки високому рівню бокової підтримки і нейтралізації незручностей від нерівностей дорожнього покриття. Нахил спинки сидінь змінюється у діапазоні до 48 градусів; вони оснащені окремою консоллю з панеллю керування функціями комфорту. Дисплей розважальної системи задніх пасажирів, що знаходиться на спинці переднього пасажирського сидіння, можна скласти, аби не обмежувати оглядовість попереду. Підвищений комфорт пасажирів позаду також гарантується достатньою відстанню до передніх сидінь, що досягає 1 100 мм.

До цієї комплектації також входять сонцезахисні шторки на задніх бокових вікнах, освітлення для читання та розважальна система задніх пасажирів. Комплектація VIP оснащена спеціальними вентиляційними дефлекторами у стелі, через які охолоджене повітря розсіюється, як вода у душовій кабіні, й огортає задніх пасажирів. Окрім того, по боках центральної консолі задніх сидінь також є вентиляційні дефлектори. Взимку вони огортають теплим повітрям і забезпечують комфорт за принципом «свіжа голова, теплі ноги».

Задня панель управління, на яку винесено керування різними функціями та налаштування задніх сидінь і прилеглої до них зони, була спроєктована з орієнтацією на підвищений комфорт клієнта, саме тому її було продумано до найдрібніших деталей.

Мультимедійна система нового покоління

Застосування новітніх мультимедійних систем, що підтримують Android Auto та бездротове підключення до Apple CarPlay, робить користування новим LX більш зручним та комфортним.

Для усіх комплектацій також доступний інтелектуальний голосовий асистент “Hey, Lexus” (“Агов, Лексус”).

У базовій комплектації LX оснащений аудіосистемою Lexus з 10 динаміками. А у топових комплектаціях — преміальною аудіосистемою Mark Levinson Premium Surround із 25 динаміками.

На новому LX у комплектації VIP встановлюється розважальна система для пасажирів задніх сидінь нового покоління з інтуїтивно зрозумілою сенсорною панеллю управління.

Системи безпеки

Уперше в автомобілях Lexus у новому LX реалізовано кнопку запуску двигуна із функцією розпізнавання відбитка пальця, що сприяє зниженню ризику викрадення.

Пакет систем безпеки та допомоги водієві LSS+ (Lexus Safety System+) останнього покоління включає модернізовану систему попередження зіткнень із новою системою аварійного підсилювача керма, поліпшену систему утримання в центрі смуги руху, адаптивний круїз-контроль із новою функцією сповільнення у віражах.

Застосування системи адаптивного дальнього світла (AHS) з технологією BladeScanTM дозволяє водієві використовувати дальнє світло, щоб добре бачити пішоходів і дорожні знаки, не засліплюючи інших водіїв.