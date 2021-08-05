За інформацією Automotive News, уся лінійка кросоверів Lexus отримає потужніші та екологічні гібридні установки, нові мультимедійні системи та переглянуті технології.

Японський бренд раніше анонсував появу трьох абсолютно нових моделей у своїй лінійці – усі будуть електрокарами. Однак і про актуальний модельний ряд виробник не забуває та готує модернізацію, в ході якої одні кросовери оновлять техніку й вигляд, а інші взагалі перейдуть у наступне покоління.

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Першим у черзі на модернізацію, за даними Automotive News, стоїть RX. Наступного року на нього чекає зміна покоління.

Фото: нинішній Lexus RX / Lexus

Бестселер бренду на північноамериканському ринку буде використовувати нову глобальну платформу Toyota, а також отримає більш ефективні гібридні силові установки та свіжий інтерфейс для мультимедіа.

Фото: актуальний Lexus UX / Lexus

Також у 2022 році планується дебют оновленого LX на архітектурі Toyota GA-F. Цей позашляховик матиме багато спільного з нещодавно представленим Toyota Land Cruiser 300. Не виключено, що від “Крузера” новому LX дістануться і мотори – бензинові та дизельні V6 з віддачею у 415 та 299 к.с., відповідно.

Фото: Lexus LX 2021 модельного року / Lexus

Оновлений UX повинен з’явитись у 2023 році. Про нього відомо поки що лиш те, що він буде уніфікований з більшим NX.

Фото: Lexus NX 2021 модельного року / Lexus

Появи ж нового GX прихильникам бренду доведеться зачекати до 2024 року. Передбачається, що позашляховик отримає більш потужні та екологічні гібридні силові агрегати Toyota, а також модернізоване шасі, переглянутий список стандартного оснащення та опцій.

Фото: Lexus GX 2021 / Lexus