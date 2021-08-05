По информации Automotive News, вся линейка кроссоверов Lexus получит более мощные и экологичные гибридные установки, новые мультимедийные системы и пересмотренные технологии.

Японский бренд ранее анонсировал появление трех совершенно новых моделей в своей линейке – все будут электрокарами. Однако и об актуальном модельном ряде производитель не забывает и готовит модернизацию, в ходе которой одни кроссоверы обновят технику и облик, а другие вообще перейдут в следующее поколение.

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Первым в очереди на модернизацию, по данным Automotive News, стоит RX. В следующем году его ждет смена поколения.

Фото: нынешний Lexus RX / Lexus

Бестселлер бренда на североамериканском рынке будет использовать новую глобальную платформу Toyota, а также получит более эффективные гибридные силовые установки и свежий интерфейс для мультимедиа.

Фото: актуальный Lexus UX / Lexus

Также в 2022 году планируется дебют обновленного LX на архитектуре Toyota GA-F. Этот внедорожник будет иметь много общего с недавно представленным Toyota Land Cruiser 300. Не исключено, что от “Крузера” новому LX достанутся и моторы – бензиновые и дизельные V6 с отдачей в 415 и 299 л. с., соответственно.

Фото: Lexus LX 2021 модельного года / Lexus

Обновленный UX должен появиться в 2023 году. О нем известно пока лишь то, что он будет унифицирован с большим NX.

Фото: Lexus NX 2021 модельного року / Lexus

Появления же нового GX поклонникам бренда придется подождать до 2024 года. Предполагается, что внедорожник получит более мощные и экологичные гибридные силовые агрегаты Toyota, а также модернизированное шасси, пересмотрен список стандартного оснащения и опций.

Фото: Lexus GX 2021 / Lexus