Унікальні арт-кари були створені для промоції кінокартини Eternals (Вічні) від Marvel.

Щоб відсвяткувати вихід на екрани “Вічних” від студії Marvel, бренд Lexus спільно зі студією створив 10 концептуальних автомобілів на тему 10 персонажів-супергероїв із фільму.

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Кожен автомобіль з колекції “вічних” має особливий дизайн кузову, що перегукується з суперздібностями та образами кіногероїв. Усі 10, однак, мають однакове золоте сяйво, що виходить від решітки радіатора та нижньої частини кузова, відображаючи спільну енергетичну ознаку героїв, що є відсиланням до фільму.

Основні моменти дизайну, згідно Lexus:

Ajak x Lexus GX

Аяк, яку грає Сальма Гаєк, є могутньою, командною жінкою. Вона поєднується з одним з найсильніших позашляховиків – GX.

Druig x Lexus GX

Друїґ, якого зіграв Баррі Кеоган, є таким собі бунтарем у фільмі, з надзвичайною силою та витривалістю, що робить GX відмінним відповідником для його характеру.

Gilgamesh x Lexus LX

Як найсильніший Вічний, Гільгамеш, якого грає Дон Лі, є спорідненою душею з найбільшим, найпотужнішим позашляховиком Lexus – LX.

Ikaris x Lexus LS

LS – розкішний флагманський седан Lexus є ідеальним поєднанням для тактичного лідера Вічних Ікара (Ікаріс), якого грає Річард Медден.

Kingo x Lexus IS

Кінґо у виконанні Кумаїла Нанджані поєднується зі сміливим, потужним Lexus IS, яким він керує у відеоролику Lexus та Marvel Studios “Місце для паркування” (нижче на сторінці).

Makkari x Lexus RC F Track Edition

Найшвидший з Вічних – Маккарі (Меркурій), якого грає Лорен Рідлофф, ідеально поєднується з найшвидшим автомобілем у лінійці Lexus – RC F Track Edition.

Phastos x Lexus LX

Технологічному гуру команди Вічних Фастос (Гефест), у виконанні Брайана Тайрі Генрі, ідеально підходить LX, нашпигований технологіями.

Sersi x Lexus RC F

Один з найпотужніших автомобілів Lexus – RC F, поєднується з одним із найпотужніших персонажів у фільмі – Серсеєю у виконанні Джемми Чан.

Sprite x Lexus NX

NX, кросовер, який здатний на все, ідеально доповнює здатність до створення ілюзій персонажа Спрайт, яку грає Лія МакГ’ю.

Thena x Lexus LC 500

Тена, яку грає Анджеліна Джолі, природним чином поєднується з гладким і стильним Lexus LC 500.

Прем’єра кінофільму “Вічні” в Україні відбудеться 4 листопада, одночасно з виходом картини на великі екрани по всьому світу.