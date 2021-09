Уявіть, що ваш гараж наповнений цими "блискучими та хромованими", хоча й напівіржавими монстрами.

“Високооктанова пропозиція – прояви безумства у всій красі”, – рекламує незвичайну колекцію кіномашин сайт аукціону Lloyds Classic Car Auctions в Австралії. Чортова дюжина постапокаліптичних бойових колісниць буде торгуватись до 26 вересня цього року.

Для автомобільних фанатів фільм “Шалений Макс: дорога гніву” – знаковий фільм. Не лише через швидкісні погоні, а й через абсолютно дикий вигляд машин ватаг Несмертного Джо та інших бандитів.

За словами дизайнера фільму, ці автомобілі були знайдені на австралійських звалищах, включаючи їх аксесуари та підроблену зброю. 13 з них зараз виставлені на торги.

Потрібен автомобіль для мобільного рок-концерту? Doof Wagon ідеально підходить для цих цілей, особливо, якщо у вас вже є вогнедишна електрогітара.

Або, можливо, вам більше до вподоби двоповерховий Cadillac Coupe de Ville з двома моторами? Гігакінь (GigaHorse) Несмертного Джо до ваших послуг, з гарпуном та вогнеметом в комплекті.

Ці два божевільних творіння є лише частиною колекції, яка включає:

Колекція виставлена на торги одним лотом. Аукціонний будинок може доставити автомобілі в будь-яку точку світу, а оплату приймає у будь-якій валюті, включаючи криптовалюти.