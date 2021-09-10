Уявіть, що ваш гараж наповнений цими "блискучими та хромованими", хоча й напівіржавими монстрами.
“Високооктанова пропозиція – прояви безумства у всій красі”, – рекламує незвичайну колекцію кіномашин сайт аукціону Lloyds Classic Car Auctions в Австралії. Чортова дюжина постапокаліптичних бойових колісниць буде торгуватись до 26 вересня цього року.
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Для автомобільних фанатів фільм “Шалений Макс: дорога гніву” – знаковий фільм. Не лише через швидкісні погоні, а й через абсолютно дикий вигляд машин ватаг Несмертного Джо та інших бандитів.
За словами дизайнера фільму, ці автомобілі були знайдені на австралійських звалищах, включаючи їх аксесуари та підроблену зброю. 13 з них зараз виставлені на торги.
Потрібен автомобіль для мобільного рок-концерту? Doof Wagon ідеально підходить для цих цілей, особливо, якщо у вас вже є вогнедишна електрогітара.
Або, можливо, вам більше до вподоби двоповерховий Cadillac Coupe de Ville з двома моторами? Гігакінь (GigaHorse) Несмертного Джо до ваших послуг, з гарпуном та вогнеметом в комплекті.
Ці два божевільних творіння є лише частиною колекції, яка включає:
The War Rig
The GigaHorse
The Doof Wagon
Nux Car
Convoy Car Elvis
Convoy Car Flamer
Razor Cola
Pole Car
Sabre Tooth
Fire Car
Caltrop El Dorado
Buggy Ratrod Chev
Buick Heavy Artillery
Колекція виставлена на торги одним лотом. Аукціонний будинок може доставити автомобілі в будь-яку точку світу, а оплату приймає у будь-якій валюті, включаючи криптовалюти.