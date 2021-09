Представьте, что ваш гараж наполнен этими "блестящими и хромированными", хотя и полуржавыми монстрами.

“Высокооктановое предложение – проявления безумия во всей красе”, – рекламирует необычную коллекцию киномашин сайт аукциона Lloyds Classic Car Auctions в Австралии. Чертова дюжина постапокалиптических боевых колесниц будет торговаться до 26 сентября этого года.

Для автомобильных фанатов фильм “Безумный Макс: дорога гнева” – знаковый фильм. Не только из-за скоростных погонь, но и из-за совершенно дикого вида машин банд Несмертного Джо и других бандитов.

По словам дизайнера фильма, эти автомобили были найдены на австралийских свалках, включая их аксессуары и поддельное оружие. 13 из них сейчас выставлены на торги.

Нужен автомобиль для мобильного рок-концерта? Doof Wagon идеально подходит для этих целей, особенно если у вас уже есть огнедышащая электрогитара.

Или, может быть, вам больше по нраву двухэтажный Cadillac Coupe de Ville с двумя моторами? Гигаконь (GigaHorse) Несмертного Джо к вашим услугам, с гарпуном и огнеметом в комплекте.

Эти два сумасшедших творения являются лишь частью коллекции, которая включает:

The War Rig



The GigaHorse



The Doof Wagon



Nux Car



Convoy Car Elvis



Convoy Car Flamer



Razor Cola



Pole Car



Sabre Tooth



Fire Car



Caltrop El Dorado



Buggy Ratrod Chev



Buick Heavy Artillery



Коллекция выставлена на торги одним лотом. Аукционный дом может доставить автомобили в любую точку мира, а принимает оплату в любой валюте, включая криптовалюты.