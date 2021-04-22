Оригинальное название новой кинокартины "Mad Max: Furiosa". Съемки уже начались в Австралии, а премьера назначена на 2023 год.

В фильме “Безумный Макс: дорога гнева” 2015 года однорукую бунтарку Фуриосу сыграла Шарлиз Терон. В новой картине роль молодой Фуриосы исполняет Аня Тейлор-Джой.

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Поскольку Голливуд остается на карантине, бесчисленное количество киностудий переехали в Австралию, где можно продолжать съемки. Среди них и студия Warner Bros, которая работает над приквелом (предысторией) к “Безумному Максу”. Этот факт должен порадовать поклонников картины, так как первые три фильма, в которых главную роль исполнял Мел Гибсон, были сняты в Австралии.

Четвертый фильм, в 2015 году, вывел на сцену Тома Харди в роли Макса и соединил его с Фуриосой в исполнении Шарлиз Терон. Этот фильм был снят в Намибии, поскольку съемки в Австралии были невозможны, из-за сезона дождей.

“Безумный Макс: Фуриоса” расскажет историю до событий на “дороге гнева”, поэтому в актерском составе состоялись мины. Аня Тейлор-Джой – молодая Фуриоса, а компанию ей составит Крис Хемсворт.

кадры из фильма “Безумный Макс: дорога гнева”

Режиссер Джордж Миллер сказал, что автомобили для фильма уже строятся. Он также отметил, что сюжетная история хронологически охватывает несколько лет, в отличие от коротких сроков “дороги ярости”.