Да, в космос.

Студия Universal планирует снять еще один фильм из цикла "Форсаж", после долгожданного "Форсаж 9", и мы опасаемся, что он может оказаться скучным и неинтересным, поскольку кажется, что все самое лучшее фильммейкеры уже использовали для F9.

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Что может быть круче родстера Tesla в космосе? Тюнингованный Pontiac Fiero с двумя сорвиголовами в скафандрах внутри, что направляется в открытый космос – вот что.

В новом трейлере "Форсаж 9" Доминик Торетто, роль которого исполняет Вин Дизель, вынужден оставить свою тихую семейную жизнь, чтобы защитить своих близких, когда им угрожает опасность со стороны Джейкоба Торетто (Джон Сина) и его частной армии.

Также в новом трейлере показано больше сцен со звездными актерами и супермашинами всех классов – от старых американских масл-каров и невиданных гиперкаров до бронированных грузовиков и реактивных самолетов.

Скорее всего, это последний трейлер перед тем, как фильм наконец выйдет в прокат. Премьера F9 в кинотеатрах США запланирована на 25 июня, а в европейских странах – 8 июля.