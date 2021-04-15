Так, в космос.

Студія Universal планує зняти ще один фільм з циклу “Форсаж”, після довгоочікуваного “Форсаж 9”, і ми побоюємось, що він може виявитись нудним та нецікавим, оскільки здається, що все найкраще фільммейкери вже використали для F9.

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Що може бути крутішим, за родстер Tesla у космосі? Тюнінгований Pontiac Fiero з двома відчайдухами у скафандрах всередині, що прямує у відкритий космос – ось що.

У новому трейлері “Форсаж 9” Домінік Торетто, роль якого виконує Він Дізель, змушений залишити своє тихе сімейне життя, аби захистити своїх близьких, коли їм загрожує небезпека з боку Джейкоба Торетто (Джон Сена) та його приватної армії.

Також у новому трейлері показано більше сцен з зірковими акторами та супермашинами усіх класів – від старих американських масл-карів і небачених гіперкарів до броньованих вантажівок і реактивних літаків.

Скоріш за все, це останній трейлер перед тим, як фільм нарешті вийде у прокат. Прем’єра F9 в кінотеатрах США запланована на 25 червня, а в європейських країнах – 8 липня.