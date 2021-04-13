Якщо високі технології і потрібні в дитячих іграшках, то трансформер – напевно, найкраще для них застосування.

Компанія Robosen Robotics спільно з виробником іграшок Hasbro представила найдосконалішого програмованого у світі робота-трансформера – лідера автоботів Optimus Prime. Колекційне видання вже доступне для попереднього замовлення і коштує 699 ​​доларів США.

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Франшиза “Трансформери” має мільйони шанувальників і фанатів по всьому світу. До того ж, сама концепція іншопланетних високотехнологічних “організмів” ідеально вписується у формат роботичних іграшок. Тому компанія Robosen Robotics (Shenzhen) Co. Ltd. – провідний новатор у галузі робототехніки – об’єднала одне з іншим, створивши досконалого програмованого робота-трансформера. Для його створення знадобилось 11 років!

Transformers Optimus Prime Auto-Converting Programmable Advanced Robot – так називається колекційна модель техно-іграшки. Головний автобот має висоту 19 дюймів (48,26 см) і начинений 60 мікропроцесорами. Він складається з 5000 деталей. Активується голосом чи через програму у смартфоні. Робот має повний набір функцій, включаючи автоматичне перетворення з тягача у андроїда, можливість ходьби у формі робота, функцію перегонів у формі автомобіля, програмування / кодування управління для голосових команд та за допомогою мобільного додатка.