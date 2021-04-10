Яскраві кольори мають відлякувати хижаків або приваблювати здобич.

Шанувальники “Парку Юрського періоду” отримали можливість придбати чудовий артефакт для своєї колекції чи гардеробу – кросівки від Reebok, виконані у стилі знакового Ford Explorer з фільму про доісторичний парк.

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Так само, як позашляховики у фільмі, взуття виконано в барвистих кольорах – жовта основа збоку, переходить у зелену і закінчується червоними візерунками, схожими на луску. Зелений відтінок займає центральне місце навколо шнурування, в той час як жовтий логотип “Парку Юрського періоду” добре помітний на хлястиках.

Кросівки з’явились у публікаціях користувача Nice Kicks у Twitter, а сама компанія Reebok не повідомляла про цей проект, хоча детальні студійні фото свідчать, що незабаром шанувальники динозаврів зможуть отримати таку пару снікерів.

Фото: кросівки Reebok Jurassic Park / @nicekicks