Яркие цвета должны отпугивать хищников или привлекать добычу.

Поклонники "Парка Юрского периода" получили возможность приобрести замечательный артефакт для своей коллекции или гардероба – кроссовки от Reebok, выполненные в стиле знакового Ford Explorer из фильма о доисторическом парке.

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Так же, как внедорожники в фильме, обувь выполнена в красочных цветах – желтая основа сбоку, переходит в зеленую и заканчивается красными узорами, похожими на чешую. Зеленый оттенок занимает центральное место вокруг шнуровки, в то время как желтый логотип "Парка Юрского периода" хорошо заметен на хлястиках.

Кроссовки появились в публикациях пользователя Nice Kicks в Twitter, а сама компания Reebok не сообщала об этом проекте, хотя подробные студийные фото свидетельствуют, что вскоре поклонники динозавров смогут получить такую пару сникеров.

Фото: кроссовки Reebok Jurassic Park / @nicekicks