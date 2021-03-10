Звісно, у вантажівки немає суперсили перетворюватись на доброго бойового робота. Зате й ціна відповідна.

Optimus Prime – лідер автоботів – прихильних до людей трансформерів, більш відомий в подобі тягача Peterbilt 379 (за іншою версією Kenworth W900), однак у фільмі “Бамблбі” 2018 року могутній автобот з’явився у формі безкапотного тягача Freightliner 1987 року випуску. Саме такий автомобіль зараз виставлений на продаж.

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Магістральний тягач Freightliner 1987 років випуску виставлений на продаж у штаті Невада. За “Оптімуса Прайма” продавець запросив 21 600 доларів. Тягач з чотиримісною кабіною оснащений 350-сильним двигуном Cummins Big Cam III, який працює в парі з дев’ятиступінчастою трансмісією Eaton Fuller.

Головною особливістю виставленого на продаж Freightliner є те, що вантажівка брала участь в одній з фінальних сцен у фільмі “Бамблбі” в ролі ватажка автоботів. В ході зйомок “Фрайтлайнер” отримав незначні пошкодження кузова. Зокрема, Freightliner потрібен ремонт дверей водія і решітки радіатора. Власник вантажівки планував відновити кузовні деталі, але зрештою вирішив виставити тягач на продаж в такому вигляді.

Магістральний тягач майже рік простоює без руху, але має справний технічний стан і не потребує ремонту. У період щоденної експлуатації машина долалда близько чотирьох тисяч кілометрів на тиждень. Загальний пробіг Freightliner невідомий.

Придбати 34-річну вантажівку можна за 21 600 доларів. Це надзвичайно низька вартість для кіномашини, що може справно служити в роботі ще довгі роки, однак власник ладен віддати її за символічну суму в хороші руки, замість того, щоб вантажівка гнила у нього на подвір’ї.