Гоночний спорткар на ім'я Фіттіпальді має багату історію і цікавий список власників, крім колумбійського наркобарона.

Дилер Atlantis Motor Group виставив на продаж на DuPont Registry дуже особливий Porsche 911 RSR 1974 року випуску. Цей “Порше” є одним із 12, побудованих німецьким виробником для участі у International Race of Champions (IROC) і він спочатку дістався дворазовому чемпіону Формула 1 Емерсону Фіттіпальді, тож з тих пір відомий, як Fittipaldi Car.

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Серед зіркових власників Fittipaldi Car також значаться власники гоночних команд Джон Тунсталл та Роджер Пенске. Востаннє цей спеціальний Porsche виїжджав на “24 години” в Дайтоні у 1978 році, після чого він перебрався до Колумбії, де ним володів і насолоджувався на своєму ранчо наркобарон Пабло Ескобар.

911 RSR надійшов на зберігання, після смерті Ескобара. У списку зазначається, що, повернувшись до США, він був відновлений до оригінальної лівреї IROC Fittipaldi, оскільки Ескобар встановив на нього обвіс від 935. Одометр показує 362 кілометри і автомобіль знаходиться у зразковому стані та продається з усіма відповідними сертифікатами, включаючи сертифікат від Volkswagen of America, документацію від Penske Productions, North Lake Porsche та John Tunstall.

Зайве казати, що цей Porsche був би цінним предметом колекціонування навіть без асоціації з Пабло Ескобаром. “Ці машини дуже рідко виставляються на продаж, останні два – автомобіль Donohue та автомобіль Revson, який Джеррі Сейнфельд продав за 2,31 мільйона доларів”, – наголошується в описі лоту.

“Професійно відновлений. Готовий до перегонів або до того, щоб стати окрасою вашої колекції”, – повідомляє опис. За умови, що у вас є 2,2 мільйона доларів, щоб інвестувати в такий надзвичайно рідкісний зразок гоночної (і не тільки) історії.

Фото: Porsche 911 RSR IROC 1974 – Fittipaldi Car / Autoevolution/DuPont Registry