Японський гіперкар Aspark Owl прискорюється до першої сотні на спідометрі за 1,72 секунди, перш ніж досягти максималки у 400 кілометрів на годину. Таких машин буде випущено лише 50 і тільки 20 з них призначені для продажу в Європі.

Французький автодилер Absolut Cars Consulting, який є ексклюзивним представником японської фірми Aspark, виставив на продаж один із приголомшливих гіперкарів у кузові з блакитного карбону. Електричне купе Aspark Owl оцінили у 3,5 мільйона євро.

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Aspark Owl – це електричний гіперкар з силовою установкою з чотирьох моторів загальною потужністю 2012 кінських сил. На сьогоднішній день він є найшвидшим серійним автомобілем у світі за прискоренням. Зважаючи на видатні характеристики та динаміку, а також обмежену серію Owl, з часом ці гіперкари лише зростатимуть в ціні.

Гіперкар 2021 року випуску має обкаточний пробіг у 100 кілометрів. Автомобіль має повністю карбоновий кузов та монокок. Активний задній спойлер. Двомісний салон оздоблений шкірою. Цифрові прилади та мультимедійна система, як і сам гіперкар, розроблені власними силами фірми Aspark.

Автомобіль знаходиться у місті Боре, Франція.