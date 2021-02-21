Незважаючи на коронавірус і пандемію, люди в усьому світі продовжують купувати автомобілі і Україна не є винятком. Минулого року, з-поміж тисяч реєстрацій і перереєстрацій автомобілів було виявлено дюжину екзотичних і дивних машин. Це не рахуючи суперкари та броньовані "Геліки".

Офіційні документи про реєстрацію автомобілів в Україні за минулий рік досліджували експерти порталу ТопЖир. В огляд потрапили лише справді рідкісні у наших широтах автомобілі.

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Burby's BB-E.MOKE



Цей автомобіль можна вважати не менш екзотичним і рідкісним, ніж Porsche 911 GT2. Адже перед нами старий зовні, але сучасний всередині електромобіль. Зараз його випускають у Франції, а розроблений він був ще в 1960-х роках автоконструктором Алеком Іссігонісом, який також є батьком культового Mini. Ціна у Франції 15-20 тисяч євро.

Iveco Massif



Такий собі Defender від Iveco, про який мало хто знає. Massif випускався іспанською компанією Santana Motors з 2007 по 2011 рік, але не користувався популярністю навіть у Європі. У 2020 році в Україну завезли аж три таких позашляховика!

Subaru Baja



Forester та Impreza добре відомі в Україні та світі, більшість автолюбителів безпомилково розпізнає назву WRX STI, а про Subaru Baja знають лише фанати марки. Чотиридверний повнопривідний пікап був створений на платформі Outback і випускався в США з 2002 по 2005 рік. Загальний тираж склав 20 тисяч примірників, але далеко не всі з них дожили до наших днів. Сьогодні ті, що лишились вже вважаються колекційними янгтаймерами. Минулого року один такий автомобіль був куплений і в Україні.

Venucia E30



Китайський копіпаст Nissan Leaf випускався для китайського ринку спільним підприємством Dongfeng-Nissan.

Volvo Nilsson V70



Універсали V70 перетворює на карети швидкої допомоги та катафалки шведська кузовна майстерня Nilsson Special Vehicles, що означає їх невеликий тираж. Один із таких автомобілів був зареєстрований в Україні, як виявилось – це автомобіль медичної служби.

XPeng G3



XPeng – один із найпопулярніших брендів електрокарів у Китаї, що поступово опановує нові ринки. До України марка офіційно поки не дійшла, однак в інтернет-оголошеннях можна знайти кілька пропозицій на ці машини. G3, наприклад, коштує менше 30 тисяч доларів.

Tazzari Zero



Електромобіль Tazzari хоч і дуже маленький, але дешевим його не назвати. Він коштує 15-20 тисяч євро і може розганятися до сотні за 5 секунд. Tazzari Zero в Україні ми вже зустрічались, але минулого року їх кількість зросла на один і тепер їх, щонайменше три.

Brabus Mercedes ML 7.3



За інформацією ТопЖир, в Україні зареєстровано два Brabus ML 7.3, і в 2020 році один з них змінив власника. Майже 600 кінських сил потужності, 5 секунд до сотні, 260 кілометрів на годину максимальної швидкості – і все це в автомобілі кінця 1990-х років. Свого часу це був найшвидший позашляховик у світі. І один із найдорожчих, адже коштував від 428 000 німецьких марок (206 550 євро в перерахунку на сучасну валюту).

BYD Tang E600



Tang – повноцінний кросовер з електричною силовою установкою, який відрізняється вражаючим запасом ходу у 520 кілометрів та демократичним для свого класу цінником у понад 40 тисяч доларів. В Україні такий електромобіль один і з'явився він у нас минулого року.



Ford Escort



Мова йде відразу про три рідкісних, навіть колекційних моделі. А саме: Escort Cosworth, Escort RS і Escort RS 2000. Купити Ford Escort RS в Україні фактично неможливо, адже ці культові модифікації моделі є дуже рідкісними навіть у Британії, де вони народились, не кажучи вже про нашу країну. В Україні вони були перереєстровані, тобто змінили власника, але залишились разом. В Європі кожен з таких автомобілів у гарному стані вартий не менше 40 тисяч євро.



Horch 830 BL



У 2020 році була перереєстрація двох надзвичайно рідкісних довоєнних “Хорьх”. Відомо, що один із них був виставлений на продаж в Інтернет. Такий раритет кінця 1930-х років є відмінною інвестицією, адже вартість цієї моделі зростає з року в рік. Наразі вартість такого автомобіля в Європі сягає 400 тисяч євро.

Pinzgauer 710M



Такі всюдиходні машини були чи й досі на службі у збройних силах 16 країн, але серед цивільних про них мало кому відомо. Оригінальний позашляховик був розроблений у 1960-х роках Steyr-Daimler-Puch, яка випускала машини у 1971–2000 роках. Повнопривідні машини оснащувались 2,5-літровим бензиновим мотором з повітряним охолодженням і віддачею у 105 кінських сил та 180 ньютон-метрів. Модифікація “М” означає м’який складаний дах з пасажирськими сидіннями в кузові. В Україні раніше було кілька таких машин, а у 2020 році стало на одну більше.