Несмотря на коронавирус и пандемию, люди во всем мире продолжают покупать автомобили и Украина не исключение. В прошлом году, среди тысяч регистраций и перерегистраций автомобилей было обнаружено дюжину экзотических и странных машин. Это не считая суперкары и бронированные "Гелики".

Официальные документы о регистрации автомобилей в Украине за прошлый год исследовали эксперты портала ТопЖыр. В обзор попали лишь действительно редкие в наших широтах автомобили.

Также интересно: В Запорожье продают страшное подобие "Гелика" за 2500 долларов

Burby's BB-E.MOKE



Этот автомобиль можно считать не менее экзотическим и редким, чем Porsche 911 GT2. Ведь перед нами старый снаружи, но современный внутри электромобиль. Сейчас его выпускают во Франции, а разработан он был еще в 1960-х годах автоконструктором Алеком Иссигонисом, который также является отцом культового Mini. Цена во Франции 15-20 тысяч евро.

Iveco Massif



Этакий Defender от Iveco, о котором мало кто знает. Massif выпускался испанской компанией Santana Motors с 2007 по 2011 год, но не пользовался популярностью даже в Европе. В 2020 году в Украину завезли аж три таких внедорожника!

Subaru Baja



Forester и Impreza хорошо известны в Украине и мире, большинство автолюбителей безошибочно распознает название WRX STI, а о Subaru Baja знают только фанаты марки. Четырехдверный полноприводный пикап был создан на платформе Outback и выпускался в США с 2002 по 2005 год. Общий тираж составил 20 тысяч экземпляров, но далеко не все из них дожили до наших дней. Сегодня оставшиеся уже считаются коллекционными янгтаймерами. В прошлом году один такой автомобиль был куплен и в Украине.

Venucia E30



Китайский копипаст Nissan Leaf выпускался для китайского рынка совместным предприятием Dongfeng-Nissan.

Volvo Nilsson V70



Универсалы V70 превращает в кареты скорой помощи и катафалки шведская кузовная мастерская Nilsson Special Vehicles, что означает их небольшой тираж. Один из таких автомобилей был зарегистрирован в Украине, как оказалось – это автомобиль медицинской службы.

XPeng G3



XPeng - один из самых популярных брендов электрокаров в Китае, который постепенно осваивает новые рынки. До Украины марка официально пока не дошла, однако в интернет-объявлениях можно найти несколько предложений на эти машины. G3, например, стоит менее 30 тысяч долларов.

Tazzari Zero



Электромобиль Tazzari хоть и очень маленький, но дешевым его не назвать. Он стоит 15-20 тысяч евро и может разгоняться до сотни за 5 секунд. Tazzari Zero в Украине мы уже встречали, но в прошлом году их количество выросло на один и теперь их, по меньшей мере три.

Brabus Mercedes ML 7.3



По информации ТопЖыр, в Украине зарегистрировано два Brabus ML 7.3, и в 2020 году один из них сменил владельца. Почти 600 лошадиных сил мощности, 5 секунд до сотни, 260 километров в час максимальной скорости – и все это в автомобиле конца 1990-х годов. В свое время это был самый быстрый внедорожник в мире. И один из самых дорогих, ведь стоил от 428 000 немецких марок (206 550 евро в пересчете на современную валюту).

BYD Tang E600



Tang – полноценный кроссовер с электрической силовой установкой, который отличается впечатляющим запасом хода в 520 километров и демократичным для своего класса ценником более чем в 40 тысяч долларов. В Украине такой электромобиль один и появился он у нас в прошлом году.

Ford Escort



Речь идет сразу о трех редких, даже коллекционных моделях. А именно: Escort Cosworth, Escort RS и Escort RS 2000. Купить Ford Escort RS в Украине фактически невозможно, ведь эти культовые модификации модели очень редки даже в Британии, где они родились, не говоря уже о нашей стране. В Украине они были перерегистрированы, то есть сменили владельца, но остались вместе. В Европе каждый из таких автомобилей в хорошем состоянии стоит не менее 40 тысяч евро.

Horch 830 BL



В 2020 году была перерегистрация двух чрезвычайно редких довоенных “Хорьх”. Известно, что один из них был выставлен на продажу в интернет. Такой раритет конца 1930-х годов является отличной инвестицией, ведь стоимость этой модели растет из года в год. Сейчас стоимость такого автомобиля в Европе достигает 400 тысяч евро.

Pinzgauer 710M



Такие вездеходные машины были до сих пор на службе в вооруженных силах 16 стран, но среди гражданских о них мало кому известно. Оригинальный внедорожник был разработан в 1960-х годах Steyr-Daimler-Puch, которая выпускала машины в 1971-2000 годах. Полноприводные машины оснащались 2,5-литровым бензиновым мотором с воздушным охлаждением и отдачей в 105 лошадиных сил и 180 ньютон-метров. Модификация "М" означает мягкую складную крышу с пассажирскими сиденьями в кузове. В Украине раньше было несколько таких машин, а в 2020 году стало на одну больше.