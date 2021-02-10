Рамный внедорожник, замаскированный под G-Class, на самом деле румынский джип ARO 244.

На одном из популярных сайтов объявлений выставлен на продажу румынский внедорожник ARO 244, замаскированный под Mercedes-Benz G-Class.

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На самом деле, оригинальный ARO 244, выпускавшийся в 1972-2006 годах, больше похожий на Land Rover Defender по своим формам, однако владелец машины из Запорожья решил предоставить ему вид значительно более популярного в Украине Mercedes-Benz G.

Внедорожник с 5-дверным кузовом оснащен 2,2-литровым дизельным мотором, имеет полноприводную трансмиссию и замечательную геометрическую проходимость.

Передняя часть запорожского ARO украшена шильдиком Mercedes-Benz, радиаторной решеткой и подфарниками, имитирующими мерседесовские отделки.

Владелец ARO 244 G-Class указывает пробег в 100 тысяч километров и предлагает машину за 2 500 долларов – 70 тысяч гривен.

Фото: ARO 244, стилизованный под Mercedes-Benz G-Class / olx