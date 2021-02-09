Учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко своими руками построил реплику знаменитого Shelby Cobra. Родстер он строил по вечерам после работы.

Кузов авто выполнен из стекловолокна и установлен на раму. Сходство с оригиналом не стопроцентное, но Кобра все же узнается.

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В конструкции родстера использованы детали самых разных авто. В частности, двигатель взяли у Волги ГАЗ-24, но расточили его до 3 л и подняли мощность до 120-130 л. с. Легкому авто весом 900 кг это хватает.

Выхлоп взяли у Приоры, сиденье – у Рафа, а зеркала заднего вида – у мотоцикла Иж. Дуги безопасности вообще сварили из труб. В общем получилось оригинально.