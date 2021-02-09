Учитель фізкультури з Київської області Іван Кожушко своїми руками побудував репліку знаменитого Shelby Cobra. Родстер він будував вечорами після роботи.

Кузов авто виконаний з скловолокна і встановлений на раму. Схожість з оригіналом не стовідсоткова, але Кобра все ж впізнається.

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У конструкції родстера використані деталі самих різних авто. Зокрема, двигун взяли у Волги ГАЗ-24, але розточили його до 3 л і підняли потужність до 120-130 л. с. Легкому авто вагою 900 кг це вистачає.

Вихлоп взяли у Пріори, сидіння - у Рафа, а дзеркала заднього виду - у мотоцикла Іж. Дуги безпеки взагалі зварили з труб. Загалом вийшло оригінально.