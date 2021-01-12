За попередніми даними Укравтопрома, на українських заводах у грудні 2020 року було виготовлено 523 од. автотранспортних засобів, що на 6% менше, ніж в останньому місяці 2019 року.

Найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів. Грудневий результат в цьому сегменті українського автопрому склав 446 авто, що на 3% більше, ніж торік. З цієї кількості 290 автомобілів було зібрано на Єврокарі, а 156 машин випустив ЗАЗ.

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Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) скоротився на 70% до 6 шт. (всі виготовлені на заводі “Черкаський автобус”). На третину впало автобусне виробництво, за місяць було виготовлено 71 автобус. Найбільшу кількість автобусів випустив “Черкаський автобус” – 35 шт. На чернігівському автозаводі виготовили 22 автобуса. ЗАЗ повідомив про виробництво 10 автобусів. Грудневий результат Часівоярського автобусного заводу – 4 од.

Всього у 2020 році в Україні було виготовлено 4952 од. автотранспортних засобів, що на 32% менше, ніж у 2019 році. Легкових автомобілів – 4202 шт. (-33%); Комерційних – 51 шт. (-63%); Автобусів – 699 шт. (-20%).

За підсумками року всі підприємства автопрому крім ЗАЗу скоротили виробництво. У вересні запорізький автозавод відновив випуск легкових автомобілів, завдяки цьому підприємство закінчило рік з 10 кратним зростанням відносно 2019 року.