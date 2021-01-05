Китайські стартапи в сфері розробки електромобілів Nio, Li Auto і Xpeng оголосили про значне збільшення випуску своєї продукції в четвертому кварталі 2020 року.

Високий попит на електромобілі компаній відображає загальне відновлення економіки КНР і її автомобільного ринку. Прагнучи стати лідером в області технологій для електромобілів, китайський уряд підтримав галузь субсидіями, встановив жорсткіше регулювання, а також профінансував розширення інфраструктури зарядних станцій.

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За даними Міністерства промисловості Китаю, з січня по листопад 2020 року об`єм продажів електромобілів виріс в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 4,4%, тоді як загальні продажі легкових автомобілів знизилися на 7,6%.

Незважаючи на те, що китайські стартапи демонструють значні успіхи, їх результати все ще відстають від показників головного конкурента з США компанії Tesla, яка в минулому році випустила на світовий ринок в п’ять разів більше автомобілів, ніж три китайські стартапи разом узяті.