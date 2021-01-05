Китайские стартапы в сфере разработки электромобилей Nio, Li Auto и Xpeng объявили о значительном увеличении выпуска своей продукции в четвертом квартале 2020 года.

Высокий спрос на электромобили компаний отражает общее восстановление экономики КНР и ее автомобильного рынка. Стремясь стать лидером в области технологий для электромобилей, китайское правительство поддержало отрасль субсидиями, установило более жесткое регулирование, а также профинансировало расширение инфраструктуры зарядных станций.

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По данным Министерства промышленности Китая, с января по ноябрь 2020 года объем продаж электромобилей вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,4%, тогда как общие продажи легковых автомобилей снизились на 7,6%.

Несмотря на то, что китайские стартапы демонстрируют значительные успехи, их результаты все еще отстают от показателей главного конкурента из США – компании Tesla, которая в прошлом году выпустила на мировой рынок в пять раз больше автомобилей, чем три китайских стартапа вместе взятые.