Рамний позашляховик, замаскований під G-Class, насправді є румунським джипом ARO 244.

На одному з популярних сайтів оголошень виставлено на продаж румунський позашляховик ARO 244, замаскований під Mercedes-Benz G-Class.

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Насправді, оригінальний ARO 244, що випускався у 1972-2006 роках, більше схожий на Land Rover Defender за своїми формами, однак власник машини із Запоріжжя вирішив надати йому вигляду значно популярнішого в Україні Mercedes-Benz G.

Позашляховик з 5-дверним кузовом оснащений 2,2-літровим дизельним мотором, має повнопривідну трансмісію і чудову геометричну прохідність.

Передня частина запорізького ARO прикрашена шильдиком Mercedes-Benz, радіаторною решіткою та підфарниками, що імітують мерседесівське оздоблення.

Власник ARO 244 G-Class вказує пробіг у 100 тисяч кілометрів і пропонує машину за 2500 доларів – 70 тисяч гривень.

Фото: ARO 244, стилізований під Mercedes-Benz G-Class / olx