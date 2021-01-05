Автомобиль был модифицирован в Германии под нужды медицинской службы и в салоне имеет оборудование для спасения жизни и место для транспортировки больного.

В Кременчуге на продажу выставлен нестандартный универсал Audi A6 2010 года, превращенный в карету скорой помощи.

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Необычный тюнинг Ауди А6 выполнили в Германии, сообщает владелец автомобиля. Также машина имеет полную сервисную историю в Германии и чистые документы украинской регистрации. По техпаспорту это “скорая помощь”, поэтому автомобиль можно использовать по прямому назначению.

Фото: универсал Audi A6 превращен в экипаж скорой медицинской помощи / Auto.ria

В салоне универсала осталось лишь одно пассажирское кресло, а задний ряд сидений был удален, чтобы освободить место для лежачего больного и аппаратуры. На борту кареты медпомощи есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, аспиратор, 10-литровый запас кислорода, сумка-укладка, телефон. Также предусмотрено два дополнительных аккумулятора, спецсигналы и сирена.

Сам автомобиль оснащен пневматической подвеской, фарами с ксеноном и даже литыми дисками. А 2-литровый турбодизель универсала недавно полностью заменили. За Audi A6 с пробегом 224 тысячи километров продавец рассчитывает выручить 18 500 долларов или 528 175 гривен.