Самодельный автомобиль создан на базе ГАЗ-66 и имеет высоту около трех метров.

Автомеханик Юрий Кордупель из Збаража Тернопольской области самостоятельно сконструировал внедорожник. Он воспользовался базой от ГАЗ-66, двигатель поставил от Mercedes-Benz, руль – тоже. Двигатель мощностью 150 л.с. разгоняет машину до 90 км в час. Машина весит больше 4,5 тонны, в нее помещается 7 человек.

На создание автомобиля в металле у мастера ушло больше трех лет и 25 тысяч долларов. Среди дополнительного оборудования – электростеклоподъемники, люк, экран и камера заднего обзора.

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Сейчас мастер пытается зарегистрировать автомобиль, а это не так просто. Это уже третье самодельное авто Юрия.