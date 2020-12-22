Слово "автомобиль" здесь было использовано в чисто техническом смысле – самоходное транспортное средство с двигателем для перевозки грузов и пассажиров по безрельсовым путям. Более точного определения для этого творения просто не существует.

Мы в редакции авто24 видели немало странных, причудливых, странных творений гаражных умельцев, и четырехколесное недоразумение из города Сумы, кажется, превосходит их все.

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Фотографии прислал в редакцию портала "ТопЖир" читатель Александр из Сум. Поскольку о чудо-технике ничего не известно, автор фото называет это "МотоблокочвертьУАЗ" – довольно метко для такого творения гаражного Франкенштейна.

По словам автора фото, он снял забавный транспорт в Сумах, пока его владелец отошел в магазин, после чего со скоростью 10 км/ч помчался в неизвестном направлении.

Из каких деталей собран этот конструктор, и какой мотор приводит его в движение – неизвестно. Однако в формах узнаются очертания задней части УАЗ и моторный отсек мини-трактора.

Фото: самодельная машина в Сумах / ТопЖир