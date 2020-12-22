Слово "автомобіль" тут використано у суто технічному значенні – самохідний транспортний засіб з двигуном для перевезення вантажів і пасажирів безрейковими шляхами. Більш точного визначення для цього творіння просто не існує.

Ми в редакції Авто24 бачили чимало дивних, химерних, чудернацьких творінь гаражних умільців, та чотириколісне непорозуміння із міста Суми, здається, перевершує їх усі.

Також цікаво: Як виглядає та їде Lanos з 3,2-літровим мотором: відео

Світлини прислав до редакції порталу “ТопЖир” читач Олександр із Сум. Оскільки про диво-техніку нічого не відомо, автор фото називає це “МотоблокочвертьУАЗ” – досить влучно для такого творіння гаражного Франкенштейна.

За словами автора фото, він зняв кумедний транспорт у Сумах, поки його власник відійшов у магазин, після чого зі швидкістю 10 км/год помчав в невідомому напрямку.

З яких деталей зібрано цей конструктор, та який мотор приводить його у рух – невідомо. Однак у формах впізнаються обриси задньої частини УАЗ та моторний відсік міні-трактора.

Фото: саморобна машина у Сумах / ТопЖир