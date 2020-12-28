Саморобний автомобіль створений на базі ГАЗ-66 та має висоту близько трьох метрів.

Автомеханік Юрій Кордупель зі Збаража Тернопільської області самостійно сконструював позашляховик. Він скористався базою від ГАЗ-66, двигун поставив від Mercedes-Benz, кермо – теж. Двигун потужністю 150 к.с. розганяє машину до 90 км на годину. Машина важить понад 4,5 тони, в неї поміщається 7 осіб.

На створення автомобіля в металі у майстра пішло більше ніж три роки та 25 тисяч доларів. Серед додаткового обладаня – електросклопідйомники, люк, екран та камера заднього огляду.

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Наразі майстер намагається зареєструвати автомобіль, а це не так просто. Це вже третє саморобне авто Юрія.