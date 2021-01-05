Автомобіль був модифікований в Німеччині під потреби медичної служби і в салоні має обладнання для порятунку життя та місце для транспортування хворого.

У Кременчуці на продаж виставлений нестандартний універсал Audi A6 2010 року, перетворений на карету швидкої допомоги.

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Незвичайний тюнінг Ауді А6 виконали в Німеччині, повідомляє власник автомобіля. Також автівка має повну сервісну історію в Німеччині та чисті документи української реєстрації. За техпаспортом це “швидка допомога”, тому автомобіль можна використовувати за прямим призначенням.

Фото: універсал Audi A6 перетворений на екіпаж швидкої медичної допомоги / Auto.ria

В салоні універсала залишилось лиш одне пасажирське крісло, а задній ряд сидінь було видалено, аби звільнити місце для лежачого хворого та апаратури. На борту карети меддопомоги є апарат ШВЛ, дефібрилятор, аспіратор, 10-літровий запас кисню, сумка-укладка, телефон. Також передбачено два додаткових акумулятора, спецсигнали і сирена.

Сам автомобіль оснащений пневматичною підвескою, фарами з ксеноном і навіть литими дисками. А 2-літровий турбодизель універсала нещодавно повністю замінили. За Audi A6 з пробігом 224 тисячі кілометрів продавець розраховує виручити 18 500 доларів або 528 175 гривень.