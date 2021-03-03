Японский гиперкар Aspark Owl ускоряется до первой сотни на спидометре за 1,72 секунды, прежде чем достичь максималки в 400 километров в час. Таких машин будет выпущено только 50 и только 20 из них предназначены для продажи в Европе.

Французский автодилер Absolut Cars Consulting, который является эксклюзивным представителем японской фирмы Aspark, выставил на продажу один из потрясающих гиперкаров в кузове с голубого карбона. Электрическое купе Aspark Owl оценили в 3,5 миллиона евро.

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Aspark Owl – это электрический гиперкар с силовой установкой из четырех моторов общей мощностью 2012 лошадиных сил. На сегодняшний день он является самым быстрым серийным автомобилем в мире по ускорению. Несмотря на выдающиеся характеристики и динамику, а также ограниченную серию Owl, со временем эти гиперкары будут только расти в цене.

Гиперкар 2021 года выпуска имеет обкаточный пробег в 100 километров. Автомобиль имеет полностью карбоновый кузов и монокок. Активный задний спойлер. Двухместный салон отделан кожей. Цифровые приборы и мультимедийная система, как и сам гиперкар, разработанные собственными силами фирмы Aspark.

Автомобиль находится в городе Боре, Франция.