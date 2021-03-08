Гоночный спорткар по имени Фиттипальди имеет богатую историю и интересный список владельцев, кроме колумбийского наркобарона.

Дилер Atlantis Motor Group выставил на продажу на DuPont Registry очень особенный Porsche 911 RSR 1974 года выпуска. Этот “Порше” является одним из 12, построенных немецким производителем для участия в International Race of Champions (IROC) и он сначала достался двукратному чемпиону Формула 1 Эмерсону Фиттипальди, поэтому с тех пор известен, как Fittipaldi Car.

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Среди звездных владельцев Fittipaldi Car также значатся владельцы гоночных команд Джон Тунсталл и Роджер Пенске. Последний раз этот специальный Porsche выезжал на “24 часа” в Дайтоне в 1978 году, после чего он перебрался в Колумбию, где им обладал и наслаждался на своем ранчо наркобарон Пабло Эскобар.

911 RSR поступил на хранение после смерти Эскобара. В списке отмечается, что, вернувшись в США, он был восстановлен в оригинальной ливрее IROC Fittipaldi, поскольку Эскобар установил на него обвес от 935. Одометр показывает 362 километра и автомобиль находится в образцовом состоянии и продается со всеми соответствующими сертификатами, включая сертификат от Volkswagen of America, документацию от Penske Productions, North Lake Porsche и John Tunstall.

Излишне говорить, что этот Porsche был бы ценным предметом коллекционирования даже без ассоциации с Пабло Эскобаром. “Эти машины очень редко выставляются на продажу, последние два – автомобиль Donohue и автомобиль Revson, который Джерри Сейнфельд продал за 2,31 миллиона долларов”, – отмечается в описании лота.

"Профессионально восстановлен. Готов к гонкам или к тому, чтобы стать украшением вашей коллекции”, – сообщает описание. При условии, что у вас есть 2,2 миллиона долларов, чтобы инвестировать в такой чрезвычайно редкий образец гоночной (и не только) истории.

Фото: Porsche 911 RSR IROC 1974 – Fittipaldi Car / Autoevolution/DuPont Registry