Конечно, у грузовика нет суперсилы превращаться в хорошего боевого робота. Зато и цена соответствующая.

Optimus Prime – лидер автоботов – приверженных людям трансформеров, более известный в образе грузовика Peterbilt 379 (по другой версии Kenworth W900), однако в фильме "Бамблби" 2018 года мощный автобот появился в форме бескапотного грузовика Freightliner 1987 года выпуска. Именно такой автомобиль сейчас выставлен на продажу.

Смотрите также: Знаковый, чрезвычайно редкий Porsche 911 RSR Пабло Эскобара выставлен на продажу

Магистральный грузовик Freightliner 1987 года выпуска выставлен на продажу в штате Невада. За "Оптимуса Прайма" продавец запросил 21 600 долларов. Грузовик с четырехместной кабиной оснащен 350-сильным двигателем Cummins Big Cam III, который работает в паре с девятиступенчатой трансмиссией Eaton Fuller.

Главной особенностью выставленного на продажу Freightliner является то, что грузовик участвовал в одной из финальных сцен в фильме "Бамблби" в роли вожака автоботов. В ходе съемок "Фрайтлайнер" получил незначительные повреждения кузова. В частности, Freightliner нужен ремонт дверей водителя и решетки радиатора. Владелец грузовика планировал восстановить кузовные детали, но в итоге решил выставить грузовик на продажу в таком виде.

Магистральный грузовик почти год простаивает без движения, но имеет исправное техническое состояние и не нуждается в ремонте. В период ежедневной эксплуатации машина преодолевала около четырех тысяч километров в неделю. Общий пробег Freightliner неизвестен.

Купить 34-летний грузовик можно за 21 600 долларов. Это очень низкая стоимость для киномашины, что может исправно служить в работе еще долгие годы, однако владелец готов отдать ее за символическую сумму в хорошие руки, вместо того, чтобы грузовик гнил у него во дворе.