Если высокие технологии и нужны в детских игрушках, то трансформер – наверное, лучшее для них применение.

Компания Robosen Robotics совместно с производителем игрушек Hasbro представила совершенного программируемого в мире робота-трансформера – лидера автоботов Optimus Prime. Коллекционное издание уже доступно для предварительного заказа и стоит 699 долларов США.

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Франшиза "Трансформеры" имеет миллионы поклонников и фанатов по всему миру. К тому же, сама концепция инопланетных высокотехнологичных "организмов" идеально вписывается в формат роботических игрушек. Поэтому компания Robosen Robotics (Shenzhen) Co. Ltd. – ведущий новатор в области робототехники – объединила одно с другим, создав совершенного программируемого робота-трансформера. Для его создания понадобилось 11 лет!

Transformers Optimus Prime Auto-Converting Programmable Advanced Robot – так называется коллекционная модель техно-игрушки. Главный автобот имеет высоту 19 дюймов (48,26 см) и начиненный 60 процессорами. Он состоит из 5000 деталей. Активируется голосом или через программу в смартфоне. Робот имеет полный набор функций, включая автоматическое преобразование из грузовика в андроида, возможность ходьбы в форме робота, функцию гонки в форме автомобиля, программирование/кодирование управления для голосовых команд и с помощью мобильного приложения.