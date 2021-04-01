Житель Ровно наладил "производство" автомобилей – масштабных копий машин отечественного автопрома. Все они – "на ходу".

Иван Шевченко по специальности – ювелир. Поэтому вероятно, это одна из причин, почему ему не очень интересна полноразмерная техника и почему его так привлекают уменьшенные авто. А если познакомиться с его хобби поближе, можно увидеть в нем немало ювелирного.

Вся светотехника масштабных моделей работает, причем управление ею происходит так же, как и движением – по радио

Не подумайте, что Ивану в жизни не хватает настоящих автомобилей – он их имеет в необходимом количестве. Но однажды вспомнилось детство и их семейное авто – на то время это был дедушкин "Москвич-2140". И решил Иван того "Москвича" сделать для себя заново, хотя бы в уменьшенном виде – но при том чтобы был на ходу. Так все и началось.

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Иван Шевченко строит действующие модели автомобилей в масштабе 1/10 с электроприводом и дистанционным управлением. Внешне они воспроизводят популярные отечественные модели, а под кузовом размещены агрегаты, которые тоже копируют прототип – мягкая действующая подвеска на пружинах и рессорах, рулевое управление, трансмиссия с карданом и дифференциалом. Причем схему подвески и привода автор повторяет согласно оригиналу.

Модели хоть и выполнены в масштабе 1/10, развивают вполне взрослую скорость: 40 км/ч для "Москвича" – не предел. С тягой тоже все в порядке

Главным материалом для кузова сначала был листовой пластик ПВХ (поливинилхлорид). Его мастер вырезал, нагрел и выгибал по чертежам. Завесы капотов и замки тоже на своих местах. Стекло на самом деле не стеклянное, а также пластиковое – с акрила, который неплохо поддается обработке.

Но даже в любительском моделизме пришло время новейших технологий, и для последних моделей мастер печатает части кузова на 3D-принтере. А у грузового вездехода ЗИЛ-131 кабина напечатана просто вся. Причем на самом деле это не так просто, как кажется, поскольку для принтера нужно иметь нужную деталь в цифровом трехмерном виде. А это уже большое задание для программиста.

Каждая модель Ивана – копия реального экземпляра, поэтому ЛуАЗик имеет "настоящие" номерные знаки. К слову, поскольку ЛуАЗ имеет привод 4х4, его масштабная модель тоже полноприводная

Что касается силового агрегата, Иван использует электродвигатели двух типов – или традиционный коллекторный, или бесколлекторный. Первый лучше подходит для моделей, копирующих неторопливые прототипы, ведь имеет больший крутящий момент на низких оборотах.

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А бесколлекторный движок, поскольку он развивает 50 тыс. оборотов в минуту, конструктор использует на скоростных моделях. Также стоит обратить внимание, что все механизмы сконструированы автором таким образом, что могут работать на улице, то есть не боятся воды, песка и снега.

Часть агрегатов для своих моделей Иван Шевченко использует покупные, но большинство деталей и систем у него собственного производства

Аппаратура для радиоуправления моделями используется современная многоканальная, из тех, что создана для спортивных моделей. А вот бортовое оборудование – вполне собственного исполнения, на моделях работает та же светотехника, что и в настоящих, полноразмерных аналогах.

В планах моделиста XXI века – окончательно перейти на 3D-печать, повысить качество копирования и усовершенствовать ходовую часть своих авто

Сегодня в коллекции Ивана Шевченко пять автомобилей в масштабе 1/10, причем изготовление каждого занимает около полугода. В его творческих планах – расширение модельной линейки отечественной техники, причем за счет освоения 3D-печати моделист собирается повысить точность копирования и ускорить изготовление каждого образца.

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