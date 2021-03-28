13-летний мальчик Энтони Шмидт не может учиться в обычной школе, но Господь наделил его умением по-своему видеть мир. Он фотографирует игрушечные машинки так, словно они настоящие.

Любой фотограф объяснит вам, почему трудно фотографировать масштабные модели автомобилей – и скорее всего откажется это делать, если вы его попросите. Но юный житель американского города Сиэтл Энтони Шмидт (Anthony Schmidt) овладел этим искусством в совершенстве, хотя и не может объяснить коллегам-профессионалам, как он это делает.

Собственно, секрета в том, как происходит процесс, нет – каждая фотосессия является кропотливым многочасовым трудом. При этом еще несколько дней может занимать подготовительный процесс: создание декораций, доводка модели автомобиля.

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Энтони – особенный ребенок, он – аутист, то есть воспринимает мир очень по-своему и не очень легко идет на контакт с окружающими. Но такие дети часто обладают чрезвычайными художественными способностями, что и подтверждает Энтони. Созданные им работы поражают и в композиционном, и в техническом плане – на некоторых фото вообще нельзя понять, что в съемке принимал участие не настоящий автомобиль, а его уменьшенная копия. И там, где игрушка таки угадывается, бывает виновата неточность выполнения самой модельки, а не ошибка автора.

Кто бы мог сказать, что старый гараж для заднего плана юный фотохудожник сделал из палочек для мороженого?

Кстати, в своем творчестве Энтони Шмидт использует модели из собственной коллекции, собственно, коллекционирование масштабных моделей автомобилей является его вторым хобби. Больше всего он уважает масштаб 1/24, иногда использует также более крупные модели 1/18.

Интересно, что Энтони использует в своем творчестве не только искусственно созданные мини-декорации, но и реальные объекты

Мальчик вместе с мамой создал собственный сайт и страницы на FB и Instagram, где они публикуют фотографии юного фотографа и продают книги, календари и футболки, созданные на основе его работ.

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