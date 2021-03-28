13-річний хлопчик Ентоні Шмідт не може вчитися у звичайній школі, але Господь наділив його вмінням по-своєму бачити світ. Він фотографує іграшкові машинки так, ніби вони справжні.

Будь-який фотограф пояснить вам, чому важко фотографувати масштабні моделі авто – і швидше за все відмовиться це робити, якщо ви його попрохаєте. Але юний мешканець американського міста Сіетл Ентоні Шмідт (Anthony Schmidt) опанував це мистецтво досконало, хоча і не може пояснити колегам-професіоналам, як він це робить.

Власне, секрету у тому, як відбувається процес, немає – кожна фотосесія є копіткою кількагодинною працею. При тому ще кілька днів може займати підготовчий процес: створення декорацій, доведення моделі авто.

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Ентоні – особлива дитина, він – аутист, тобто сприймає світ дуже по-своєму і не дуже легко йде на контакт з оточуючими. Але такі діти часто мають надзвичайні мистецькі здібності, що і підтверджує Ентоні. Створені ним роботи вражають і в композиційному, і в технічному плані – на деяких фото взагалі не можна зрозуміти, що у зйомці брав участь не справжній автомобіль, а його зменшена копія. Та й там, де іграшка вгадується, винна неточність виконання самої модельки, а не помилка автора.

Хто б міг сказати, що старий гараж для заднього плану юний фотомитець зробив з паличок для морозива?

До речі, у своїй творчості Ентоні Шмідт використовує моделі з власної колкції, адже колекціонування масштабних автомобілів є його другим хобі. Найбільше він шанує масштаб 1/24, іноді використовує також більші моделі 1/18.

Цікаво, що Ентоні використовує у своїй творчості не лише штучно створені мінідекорації, а й реальні об’єкти

Хлопчина разом з мамою створили власний сайт та сторінки на FB та Instagram, де публікують світлини юного фотографа та продають книжки, календарі та футболки, створені на основі його робіт.

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