Колекціонувати просто ретроавтомобілі сьогодні багатьом вже не цікаво - ті, хто давно в темі, захопилися збиранням різного роду спецавтомобілів. Експерти «Авто24» розбиралися, яке ретро нині в моді

Безсумнівно, в захопленні спеціальними версіями ретроавтомобілів є особливий шик. І не тільки тому, що міліцейська "Волга", таксі або "Швидка" мають незвично ошатний вигляд (хоча і це теж). Головний смак роботи з такими машинами та володіння ними – в їх надзвичайній ексклюзивності. По-перше, навіть в період свого виробництва таких спецверсій випускалося на порядок менше за звичайні (за винятком хіба що медичних "Рафіків"). По-друге, доля їхня завжди була набагато складнішою.

Перебуваючи на державній службі, автомобілі радянського періоду могли кілька разів піддаватися капремонту на спеціальному заводі, вони експлуатувалися до повної амортизації. А після списання або йшли в утиль, або викуповувалися за залишковою вартістю наближеними до начальства особами, але з обов'язковим переобладнанням в звичайні, цивільні комплектації.

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Спеціальне оснащення цілком демонтувалося, оформлення кузова змінювалося, інтер'єр перероблявся і т.п. Загалом, навіть якщо спецавтомобіль потрапляв з держслужби в приватні руки, де теоретично шанси дожити до наших днів вище, він все одно переставав бути спецмашиною.

На цьому тлі дістати будь-який екземпляр такої техніки для реставрраторов і колекціонерів – неймовірна удача, ознака вищого класу і предмет заздрості товаришів.

Таксі

Відмінність автомобілів у виконанні таксі від звичайної моделі - в особливому кольорі кузова, дермантіновий оббивці сидінь, оспіваному поетами зеленому ліхтарику, відсутності радіоприймача і наявності лічильника-таксометра (механічного, підключеного тросом до приводу спідометра). У "Волг" - "двадцятьчетвірок" на даху міг бути також помаранчевий "гребінець", і це не беручи до уваги інші, не настільки помітні особливості. Як мінімум одна "Волга-таксі" - ГАЗ-24-01 - є в Україні, її чудово відновили в київському ательє Vintage Motors.



“Волга” ГАЗ-2402 Follow me

Цей екземпляр аеропортової "Волги" - одна з перших спецмашин, що з'явилися в українській ретротусовці, коли деякі реставратори і колекціонери ще тільки міркували, куди витратити свої гроші після того, як будуть зібрані всі модельні ряди вітчизняних виробників. Суперексклюзивна навіть в свої кращі часи, аеродромний автомобіль супроводу літаків майже завжди будували на базі "Волги".

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Інакше не можна, адже це без перебільшення візитна картка країни - така машина зустрічала літаки закордонних рейсів і саме вона була першим, що бачили іноземці на радянській землі. Представлений тут універсал "Волга" ГАЗ-24-02 Follow me ("Ідіть за мною") служив в аеропорту "Київ" і відновлений в столичній майстерні OldCarService.

“Доганялки”

Взагалі-то швидкісні спецавтомобілі КДБ, замасковані під звичайні машини, гідні окремого дослідження (яким ми обов'язково займемося). Проте, як це не дивно, час від часу подібні автомобілі в різному ступені "вбитості" іноді "спливають" на ринку і реставратори негайно забирають їх у роботу.

Звичайно ж, мова йде про лічені одиниці, в першу чергу це "доганялки" ГАЗ-24-24 на базі седана ГАЗ-24. Але у вітчизняних колекціонерів є і зовсім вже рідкісні спецавтомобілі - двійко машин ГАЗ-23 на базі стандартної красуні "двадцять першої".

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Маршрутне таксі РАФ-2203

Більшість випущених за 38 років "Рафіків" всіх модифікацій були медичними, а пасажирські мікроавтобуси зараз вважаються великою рідкістю. Відновлених або добре збережених пасажирських РАФов сьогодні у нашій країні буквально кілька одиниць. Показана тут машина в версії маршрутного таксі відреставрована у майстерні Vintage Motors.

“Волга” ГАЗ-24 “Міліція”

Взагалі-то доля міліцейських "Волг" не сприяла їх збереженню до наших днів: зношені машини передавали з центральних відділків до низових, все нижче і нижче, до тих пір, поки в найбільш глухому райцентрі її, остаточно “вбиту”, не купував за залишковою вартістю хтось із старших міісцевих чинів.

Але чудеса бувають, і справжню міліцейську "Волгу" можна побачити в Україні в наші дні - і навіть дві. Одна така машина відновлена киянином Артемом Рудницьким, друга - В'ячеславом Беркало з Кривого Рогу.



FSO Polonez “Міліція”

Популярний польський автомобіль (1978 - 2002 рр.), будучи розвитком фіатовськой моделі 125, вийшов вдалим і пережив не один фейсліфтінг. Поліцейська версія "Полонеза" використовувалася не тільки на батьківщині в Польщі, а й в далеких країнах, куди машина досить багато експортувалася - зокрема, в Латинській Америці. Власне кажучи, саме поліцейська служба і була головною іпостассю цієї моделі в деяких країнах. Даний післерестайлінговий екземпляр вірою і правдою служив польській народній міліції, а тепер він - частина колекції музею "Фаетон" з м.Запоріжжя.

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Спортивні версії

"Бойові" версії серійних автомобілів цікаві і з точки зору чисто технічної, і з позицій спортивної історії. Часто любителі ретро роблять репліки таких "болідів" з оригінальних моделей, рідше фанати знаходять дивом збережені справжні спортивні автомобілі - з їх омологованим каркасами, унікальними підвісками і давно спаленими моторами.

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Часом такі автомобілі повторюють оформленням і конструкцією реальні історичні екземпляри, які стали культовими ще за часів своєї молодості завдяки певним гучним перемогам. І тут є одна особливість: деякі з таких історичних спортивних машин, неважливо, реплік або оригінальних, і сьогодні беруть участь в змаганнях.

Показані тут екземпляри приїхали на українські ретровиставкі із Запоріжжя (Ford Escort), Одеси (Lancia Delta Integrale) та Естонії ("Москвич-2140"). Дві з цих машин - справжні “бойові” екземпляри, які і нині беруть участь у перегонах.

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