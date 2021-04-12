Сусіди зіркового актора, що проживає в Домінікані, обурені перекриттям вулиці для звичайної велопрогулянки.

Заходи безпеки, яких вживають охоронці для захисту родини Марка Сінклера (справжнє ім’я актора) на велопрогулянках обурює місцевих жителів закритого котеджного містечка, оскільки звичайна їзда на велосипеді для актора та його синів вимагає блокування руху в районі.

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Він Дізель – один із найоплачуваніших зіркових акторов бойовиків у світі. З такою славою виникає потреба в підвищеній безпеці. Однак із заходами безпеки охоронці, можливо, перегнули палицю, зовсім як сам він робив це на екрані у фільмі 2005 року “Лисий нянька”.

Один із сусідів актора надіслав до редакції видання TMZ відкритого листа, у якому жаліється на “образливу поведінку” охоронців. Він повідомляє, що Він та його сини поїхали на велосипеді через житловий район з кортежем із 6 автомобілів, які перекривали дорогу та зупиняли пішоходів. Сусід зазначає, що в закритій громаді немає загрози безпеці та конфіденційності.

“Допитують нас, перекриваючи нашу вулицю п’ятьма-шістьма позашляховиками. Зупиняють мешканців під час прогулянки, коли ви їдете на велосипеді”, – пише сусід актора, який родом з Нью-Йорка. Він додає, що така поведінка призведе до штрафу або навіть арештів, якщо це трапиться в Лос-Анджелесі чи Нью-Йорку. Навіть беручи до уваги, наскільки знаменитим є Він Дізель, особливо після фільмів “Форсаж”, це все одно звучить трохи занадто.

“Він ніколи не мав наміру створювати незручності своїм сусідам”, – сказано в офіційній відповіді агента актора. “Він любить громаду і сприяв її розбудові”.